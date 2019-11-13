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13 ноября -2°C

Сам не растает: как в Барнауле борются со снегом и когда нормализуется жизнь в городе

В столице Алтайского края коммунальные службы впервые в этом сезоне приступили к масштабной уборке снега и наледи. На дорогах краевой столицы 12 и 13 ноября работали больше 190 единиц техники и 136 человек. Андрей Курышин, директор МБУ «Автодорстрой», рассказал с какими сложностями столкнулись дорожники и когда они смогут очистить город от снежного плена.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

В Барнауле за сутки выпало около 20% от месячной нормы осадков. Работы по уборке снега проводят в привычном режиме. В первую очередь на дорогах обрабатывают подъемы, затем улицы, где проходит общественный транспорт, школьные маршруты. После этого заходят на второстепенные участки.

«Особое внимание уделяем социально значимым-объектам: больницам, детским садам», — подчеркнул директор «Автодорстроя».

Для предотвращения образования ледяной корки и колеи дороги обработали песчано-соляной смесью. После действия реагента улицы очищают с помощью коммунальных дорожных машин, оборудованных щетками и передними отвалами.

За ночь снег успели вывезти с проспектов Ленина и Красноармейского, Змеиногорского тракта, улицы Власихинской, Павловского тракта и других объектов.

В краевой столице работали 192 единицы спецтехники. Всего вывезли более 1500 тонн снега. Израсходовали более 700 тонн песчано-соляной смеси.

Работа в усиленном режиме

Дорожные рабочие трудятся с 4 утра, смену продлили до 17 часов.

Андрей Курышин,
директор МБУ «Автодорстрой»:

Дорожные службы работают в усиленном режиме вторые сутки. В кратчайшие сроки планируем очистить от снега проезжую часть и тротуары. На данный момент 136 дорожных рабочих чистят остановочные площадки, сыпят песок, очищают подходы к пешеходным переходам.

Пока специалистов хватает, в январе изменили тарифную ставку. Раньше она составляла 5500 рублей, а сейчас — 8970. По словам Андрея Курышина, зарплата выросла как у дорожных рабочих, так и у водителей. Число сотрудников в сравнении с прошлым годом на предприятии возросло.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Ситуацию осложняет то, что снегопад не прекращается. Кроме того, уборке мешают машины, припаркованные в неположенных местах. Андрей Курышин призвал водителей соблюдать ПДД, при возможности пользоваться общественным транспортом.

Городские магистрали планируют очистить от снега к концу четверга-пятницы.

Что с погодой

По данным алтайского ЦГМС в Барнауле 13 ноября столбик термометра покажет 0…-2 градуса. Временами снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, местами возможны снежные заносы. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

Напомним, высота снежного покрова в Барнауле к 7 часам утра 13 ноября достигла 7 сантиметров, сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. По прогнозу синоптиков, установившийся снежный покров является постоянным. Он не растает до весны.

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