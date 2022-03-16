Нужно вкалывать. Владимир Отмашкин об условиях работы в период санкций, стратегии строительства жилья и развитии краевого центра

Разговор с известным алтайским строителем состоялся в преддверии отчета главы Барнаула Вячеслава Франка перед депутатами городской Думы. Генеральный директор группы компаний «Союз» Владимир Отмашкин — один из тех, кто открыто говорит о проблемах отрасли, необходимости взаимодействия с властью. О том, как меняется сегодня Барнаул, он рассказал в своем интервью.

Город готов к серьезной работе

— Владимир Николаевич , как в нынешней обстановке должны быть выстроены отношения между представителями промышленности и местной власти , чтобы обеспечить развитие Барнаула?

— Мы в свое время отмечали, что между администрацией города и так называемым «трудовым Барнаулом» не было тесной связи. Но в настоящее время ситуация меняется. Заметно усилилась роль союзов промышленников и предпринимателей. Мэр Вячеслав Франк настаивает на создании своего рода штаба, который позволил бы принципиально по-другому посмотреть на имеющиеся вопросы. А кто может довести объективное положение дел в отраслях? Руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса. Поэтому появление конгломерата людей, способных выстроить настоящий диалог — принципиально важно.

Да, в городе много положительных моментов, но власть стала абсолютно четко обозначать и проблемы. Такая позиция импонирует. О том, как все хорошо можно говорить бесконечно. Однако, сложности не нужно замалчивать или прятать. Мне кажется, руководство города готово к серьезной работе в этом направлении. Причем речь идет о системности и открытости. Общественность должна видеть, что делается для Барнаула. Ведь несколько недель назад привычный для нас порядок вещей закончился. Мы сейчас живем уже в другом времени, и оно требует совершенно других подходов и оценок.

Во-первых, следует сплотиться вокруг президента. Мы ни в коем случае не должны позволить сломать общность нашего народа. Нам необходимо поменьше заниматься критикой друг друга, и всем вместе: городским властям, депутатам, бизнесу, общественникам — приступить к нормальному рассмотрению вопросов и решению проблем. Во-вторых, нужно вкалывать. Имеет право на жизнь тот, кто умеет работать и делает это лучше всех. А работать мы умеем. Я не сомневаюсь в том, что все пройдем и выдержим. Но важно развернуться туда, куда требуется.

— На ваш взгляд , в каком направлении должна перестраиваться промышленность Барнаула?

— Давайте начнем с того, что санкции — это хорошо или плохо? На мой взгляд, однозначно хорошо. Когда они вводятся, голова начинает работать иначе. Я разбираюсь в трех областях: сельском хозяйстве, строительстве и машиностроении. Темпы развития АПК позволяют поставлять его продукцию за границу в объемах равных вооружению. Аграрии смогли достичь определенного уровня технологий. Кроме того, есть чистейшие поля с высочайшей урожайностью. Алтайские крестьяне накормят страну хлебом, они твердо стоят на ногах. Региону несколько не хватает семян, продукции животноводства. Но если будет поставлена задача, наши агрономы создадут и гибриды взамен зарубежных.

В строительстве ситуация аналогичная. Я прекрасно помню те далекие годы, когда первый раз получил квартиру. Заехал в стены, брал отпуск и переделывал все: от окон до линолеума. Посмотрите, какие квартиры сдаются сейчас. А места общего пользования, кварталы. Барнаул в одной позиции с Москвой и Санкт-Петербургом по качеству застройки, архитектурной выразительности. Это общее достижение строителей, архитекторов, городской администрации. Именно конкуренция заставляет думать и работать. В Барнауле ее уровень в жилищном строительстве запредельный, такого больше нет нигде.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

А вот в промышленности ситуация совершенно иная. Мы столько потеряли, что нужно догонять. Много лет назад на АГМ (Алтайгеомаш) было два завода по производству буровых машин и роликовых цепей: их вагонами отгружали для всех отраслей. Но наступил момент, когда цена металла, стала равна стоимости готовой цепи, пришедшей из Китая… Вот тогда мы отказались от своего же труда. И государство промолчало, не стало защищать промышленость. Через некоторое время, правда, потребитель вновь вернулся к цепям отечественного производства, но завода уже не было. Ведь возник вопрос с качеством китайских. Иными словами, для развития любого предприятия нужен фундамент в виде продаж производимой продукции и защита в зависимости от изменения ситуации в запредельных случаях.

Мы могли, и сегодня можем, делать все, что необходимо, и абсолютно понятно, что следует беречь то, что имеем, и достигать новых рубежей, в том числе пример АЗПИ, где уровень продукции — высочайший, и это работа барнаульских инженеров и рабочих.

— А какие именно условия необходимо создать?

— Если есть желание чего-то добиться, то это можно сделать. Но через разработку специальных программ. Необходимо составить перечень того, что покупаем за границей и определиться по каждому предприятию, способному заменить продукт. Да, я говорю о плановой экономике. В моем понимании она сегодня обязательна. Конкуренцию, как двигатель, нельзя убирать, но нужно решать насущные проблемы. Вопрос нашего суверенитета зависит от того, сможем ли жить и работать самостоятельно. Безусловно, все будет несколько дороже. Но «Суперджет» должен же как-то полететь?

Среда обитания

— Многих беспокоит вопрос о темпах жилищного строительства в краевом центре , не отразится ли удорожание материалов на сроках сдачи объектов?

— Поверьте, строителей вопрос волнует намного больше, чем тех, кто беспокоится об этом. Так как мы привыкли отвечать за свои действия. У нас достаточно гарантий — заводы, институты, огромный объём имущества. Думаю, закроем проблемы, даже если они возникнут. Умный найдет выход из любой ситуации, мудрый — в нее не попадет. И сегодня отрабатываем для себя несколько вариантов, хотя сложностей много.

К примеру, появление эскроу-счетов создало серьезные проблемы. Я в свое время пережил инфляцию под триста процентов. Просто покупал строительные материалы и, тем самым, для меня ее почти не было. А сейчас деньги лежат в банках, мне их отдадут, когда закончу дом. Какую сумму получу на выходе? Скорее всего, в новых условиях изменим стратегию строительства. Не станем «расплываться» по объектам. Будет строить быстро, но небольшие дома.

Строительство в Барнауле. Недвижимость. Михаил Хаустов

— Глава Барнаула Вячеслав Франк несколько месяцев назад заявил о необходимости большого разговора о городе. Лично для вас в каком русле он должен идти?

— Для меня большой разговор о городе заключается в его развитии. Некоторые эксперты говорят, что Барнаул ждет снижение численности населения. Я категорически против такой постановки темы, ведь понимаю происходящие в сельском хозяйстве процессы. Сегодня для обработки 10 тысяч гектар не нужно семь сел. Технологии и уровень механизации позволяют справиться одной сотней человек. Вопрос перетекания населения из села в город — абсолютно объективен. Население краевого центра точно не сократится.

Кроме того, Барнаул занимает одну из лидирующих позиций в Западной Сибири по обеспечению количеством квадратных метров на душу населения. Мы имеем цену земли одну из самых высоких. С этой точки зрения барнаульская земля «движется» в сторону Питера.

Еще один вопрос — куда пойдет застройка города? На Северо-Запад — невозможно, там аэропорт. На западе — реликтовый лес. На Юго-Востоке — Обь. Зайти в пойму жилищным строительством — это не магазин поставить. Получается, скорее всего, будем развиваться по всем направлениям, но по чуть-чуть.

Тогда нужно возвращаться к вопросу «внутренностей» Барнаула. Город стоит прилично в пробках. Отчасти из-за того, что транспортной схеме продолжительное время не уделялось должного внимания. В настоящее время говорим о необходимости ремонта моста на Новом рынке. Но ведь он не только соединяет, но еще и разъединяет. А у нас нет дублера проспекта Строителей. Зато есть улица Кулагина, проспект Красный Текстильщик. Их нужно соединить и так появится дублер Строителей. А если улицу Кулагина выведем на мост через Обь, тогда транспорт из промзоны будет уходить из города, не колеся по улицам железнодорожного района.

Кроме того, строительство тоннельного перехода под железнодорожными путями имеет принципиальное значение. Тема обсуждалась еще в 70-х годах. Решение вопроса потянет за собой застройку поселка Осипенко. Это географический центр города, почему он до сих пор в частном секторе?

— Вы часто говорите о создании в городе нормальной среды обитания. Что она из себя представляет?

— Квартальную застройку с детскими площадками, хорошими тротуарами, спортивными объектами, магазинчикам. Все то, что подразумевает комфорт. Приведу пример, когда в квартире грязно, одна брошенная на пол бумажка никак не повлияет на обстановку в целом. А если вокруг чисто, тебе может и хочется что-то выкинуть, но среда просто не позволяет это сделать. Вот именно создание такой среды обитания в барнаульских кварталах является исключительной обязанностью и ответственностью строителей.