«Сели-встали»: барнаульцы спорят о пользе от авиарейса в Новосибирск

Росавиация опубликовала список авиамаршрутов на 2020 год, которые попали в программу субсидирования. В перечень вошел и рейс Барнаул — Новосибирск, который будут софинансировать власти двух регионов. В группе Barnaul22 горожане неоднозначно отреагировали на такую новость.

По мнению многих жителей Барнаула, на автотранспорте добраться до столицы Сибири будет гораздо быстрее. Все потому, что не нужно терять время на регистрацию в аэропорту и ехать до него.

«Сначала до нашего аэропорта нужно доехать по пробкам на Павловском тракте, потом регистрация, посадка, полет, высадка, и там с Толмачево добраться ещё нужно до места назначения. Не проще так за 3 часа доехать?».

Другие высказали противоположное мнение. Рейс окажется очень удобным для тех, кто летит транзитом.

«Я готов переплатить за билет, чем ехать по перегруженной двухполосной дороге со скоростью черепахи под прицелом сотен камер».

«Сначала долететь до Новосиба, а потом без всяких проблем пересесть на самолёт сразу до Барнаула. Это намного удобнее, чем с багажом ехать или в поезде или в автобусе».

«Существует 100500 направлений из Новосибирска, которые нужны барнаульцам, и этот рейс как стыковочный — просто спасение. Собственно для этого он и придуман, а не для того, чтобы конкурировать с авто».

В целом, многое будет зависеть от цены билетов, считают горожане.

«Ориентировочная цена 1200−1500 без багажа. Борт, предварительно, будет небольшой Embraer 170. Вылетать будет к стыковочным рейсам. Т. е. это преимущественно для тех, кто летит дальше», — предполагает другой участник сообщества.

Также горожане пошутили, что полет будет очень коротким — буквально «сели-встали».