Нью-йоркский Silent Hill и московское произведение искусства. Пользователи Tiwtter сравнили две станции метро

Иностранцы пришли в ужас, увидев пост, где сравнили станции в Москве и Нью-Йорке, сообщает портал NEWSHAB .

Пользовательница Tiwtter под ником katya выложила на своей страничке фотографии российской и американской станций метрополитена — «Киевскую» в Москве и «Chambers Street» в Нью-Йорке.

Иностранные подписчики девушки заявили в комментариях, что пришли в ужас от второго снимка.

Иностранцы были в ужасе , увидев станцию метро в Нью-Йорке. Tiwtter.

«Станция московского метро, которой я часто пользовалась, по сравнению со станцией метро в Нью-Йорке, которой я часто пользуюсь», — отметила автор поста.

Пользователи Tiwtter сравнили станцию в США с Silent Hill. Многие посчитали ее просто отвратительной.

«Метро Нью-Йорка и вправду выглядит вот так?» — написал один из пользователей.

Нашлись и особые ценители, которые назвали обе станции метро красивыми. Однако комментариев с высокой оценкой станции «Киевская», в которых говорилось, что это настоящее произведение искусства, оказалось гораздо больше.