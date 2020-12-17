Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Нью-йоркский Silent Hill и московское произведение искусства. Пользователи Tiwtter сравнили две станции метро

Иностранцы пришли в ужас, увидев пост, где сравнили станции в Москве и Нью-Йорке, сообщает портал NEWSHAB.

Красная площадь.
Красная площадь.
СС0

Пользовательница Tiwtter под ником katya выложила на своей страничке фотографии российской и американской станций метрополитена — «Киевскую» в Москве и «Chambers Street» в Нью-Йорке.

Иностранные подписчики девушки заявили в комментариях, что пришли в ужас от второго снимка.

Иностранцы были в ужасе, увидев станцию метро в Нью-Йорке.
Иностранцы были в ужасе, увидев станцию метро в Нью-Йорке.
Tiwtter.

«Станция московского метро, которой я часто пользовалась, по сравнению со станцией метро в Нью-Йорке, которой я часто пользуюсь», — отметила автор поста.

Пользователи Tiwtter сравнили станцию в США с Silent Hill. Многие посчитали ее просто отвратительной.

«Метро Нью-Йорка и вправду выглядит вот так?» — написал один из пользователей.

Нашлись и особые ценители, которые назвали обе станции метро красивыми. Однако комментариев с высокой оценкой станции «Киевская», в которых говорилось, что это настоящее произведение искусства, оказалось гораздо больше.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость