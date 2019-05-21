О бесах и «козлищах» на Урале: Соловьев пояснил свои слова о противниках строительства храма

Против телеведущего Владимира Соловьева представители протестующих в Екатеринбурге хотят подать в суд из-за сравнения активистов с падшими ангелами.

Соловьев прокомментировал свои слова, сказанные об участниках протестов. В эфире «Вести FM» митингующих он назвал «бесами» и обвинил их в неверии в Бога.

После этого адвокат Иван Волков пообещал подать на него в суд за оскорбление екатеринбуржцев. Владимир Соловьев в беседе с заявил, что активные противники строительства — это бесы и бесноватые.

«Я их оцениваю конкретно как бесов и бесноватых. Не тех, которые за сквер. Не тех, которые выражают свою точку зрения. А тех, кто соответствующим образом ведут, нарушают закон и устраивают сатанинские пляски», — уточнил Соловьев.

«А как, по-вашему, надо относиться к беснующимся гражданам, часть из которых вскрывают себе кровеносные сосуды и оставляют надписи. Часть кидают камни в полицию. Часть ломает забор, нарушая тем самым действующее законодательство. Часть начинает прыгать и орать. Это все проявления», — заявил телеведущий.

Он также призвал не воспринимать его слова буквально: «Надо очень четко разделять козлищ от общего законопослушного и замечательного нашего населения».

«Хоть он и умный, интересно слушать, грамотно говорит, информационно подкован. Но оскорблять людей дело низкое. А для него это не впервой. Суд они конечно проиграют, но аккуратней в изъяснениях он станет», — пишут комментаторы о высказываниях телеведущего.

Между тем жительница Екатеринбурга Евгения Чудновец подала в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области жалобу на ведущего Владимира Соловьева в связи с его заявлением о бесах в Екатеринбурге. Она объяснила, что ей не нужны личные извинения от телеведущего и «было бы хорошо, если б Соловьева привлекли к исправительным работам», пишет mail.ru.

Ранее сообщалось, что после серии протестов (начались 13 мая) на прошлой неделе мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма на месте городского сквера.