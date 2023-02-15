О частоте падений метеоритов на территорию России рассказал специалист

Метеориты размером с «Челябинский» падают на территории России примерно раз в 20−50 лет.

Он крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился. Место падения — озеро Чебаркуль. Это случилось 15 февраля 2013 года. Болид получил название «Челябинск», напомнил ТАСС завлабораторией метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН Дмитрий Бадюков.

Падение аналогичных метеоритов зафиксировали всего два раза. В среднем на Россию они падают примерно раз в 20−50 лет, уточнил эксперт.

Всего на территории России упало пять метеоритов, похожих на челябинский по типу, указывает Газета.Ru.

Сибирский пришелец

Ранее сообщалось, как пролетел космический пришелец над Сибирью. Неопознанный объект пронесся над Красноярским краем вечером 31 января — «пришельца» заметили жители Дивногорска, Назарова, Новоселова и еще в нескольких районах региона. Также небесное тело было замечено и над Новосибирском — его заметили на площади Лунинцев в Железнодорожном районе города-миллионника.

Он горел и излучал яркий свет, а затем взорвался, распался на несколько частей и исчез. Такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли.

Некоторые приняли летящий объект и последовавший взрыв за работу ПВО.