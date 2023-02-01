Взрыв в небе, тряска домов, работа ПВО: как пролетел космический пришелец над Сибирью. Версии

Неопознанный объект пронесся над Красноярским краем вечером 31 января — «пришельца» заметили жители Дивногорска, Назарова, Новоселова и еще в нескольких районах региона, сообщает Mash . Также небесное тело было замечено и над Новосибирском — его заметили на площади Лунинцев в Железнодорожном районе города-миллионника.

Свет и взрыв

Космический пришелец горел и излучал яркий свет, а затем взорвался, распался на несколько частей и исчез. Такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли, пишет НГС.

Большинство экспертов уверены — над Сибирью пролетел и сгорел яркий метеор. Однако есть версия, что это — ступень ракеты-носителя, пишет Газета.Ru. Некоторые приняли летящий объект и последовавший взрыв за работу ПВО.

Некоторые из людей ощутили тряску в домах. Небесное тело разорвалось на части над Красноярским краем. Причем, это было редкое явление — над крупными городами болиды пролетают нечасто.

Версии экспертов

«Такое впечатление, что это все-таки был не естественный камень, а космический мусор. <…> Скорее всего, какая-то последняя ступень ракеты-носителя или спутник старый», — считает доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

Болид, вероятно, сгорел в плотных слоях атмосферы, сообщает ТАСС. Размер болида составил от одного до пяти метров. Другой эксперт уверен — метеор был размером от нескольких сантиметров до метра. Иначе люди бы услышали громкий взрыв, с последующей ударной волной.

Космос. Метеор. Метеорит ССО

Ударная волна обогнула Землю

Метеор, пронесшийся над Сибирью, стали сравнивать с Челябинским метеоритом (2013 год). Но «сибирское явление» гораздо слабее. Так, ударная волна от Челябинского метеорита дважды обогнула Землю. Общее количество высвободившейся энергии — от 100 до 440 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Челябинский метеорит — крупнейшее из известных небесных тел, падавших на Землю после Тунгусского (1908 год).

Ранее опубликовали видео, как неизвестный объект врезался в Юпитер. Наблюдениями поделились астрономы и любители космоса сразу в нескольких странах.

С борта МКС также время от времени фиксируют необычные космические явления, которые волнуют жителей Земли.