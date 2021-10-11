Необычную вспышку на Земле сфотографировали с МКС

Из космоса вспышка может напомнить взрыв атомной бомбы но, на самом деле, на Земле ее, скорее всего, почти никто не заметил.

????A single frame from a timelapse over #Europe, showing a transient luminous event in the upper atmosphere! We have a ????????-led facility monitoring these events thanks in part to @Astro_Andreas who took the first picture of them from space! ⚡ https://t.co/tfFS3KqYmm #MissionAlpha pic.twitter.com/XqBdJ64pBq — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 7, 2021

«Один из кадров таймлапса, сделанный над Европой, показывает транзиентное световое явление в верхних слоях атмосферы! Наблюдение за такими событиями ведется с помощью датского комплекса, за что во многом спасибо астронавту Андреасу Могенсену, который первым их сфотографировал», — передает француз с орбиты.

Излучение

В верхней атмосфере между облаками и ионосферой, на высоте 10−70 километров, наблюдаются кратковременные (длительностью от одной до сотен миллисекунд) вспышки электромагнитного излучения, пишет Газета.Ru. Их излучение происходит в широком спектральном диапазоне, от видимого света до ультрафиолета и, иногда, гамма излучения.

Размер

Размер вспышки достигает десятков и сотен километров. Считается, что это особый тип молнии, характерный для верхних слоев атмосферы, представляющий собой светящуюся плазму, которую продуцирует электрический ток.

Ранее астрофотограф потратил четыре ночи на Алтае ради эффектной панорамы туманности. Теперь он соединяет десятки кадров воедино, чтобы получить панораму.

А барнаульский фотограф grad.i.ent поделился видео прохождения по диску Юпитера его спутника.