Прохождение по диску Юпитера его спутника снял с лоджии барнаульский фотограф

«Попробовал поймать прохождение по диску Юпитера его спутника Ио. Этот чувак размером с нашу Луну тусуется ближе всего к Юпитеру, и поэтому его можно чаще всего наблюдать пролетающим по его диску… Не думал что получится, все-таки у меня нет полноценного телескопа и всех этих прибамбасов, да ещё и в городе, где светло и плохая атмосфера… Но на удивление что-то даже получилось!» — рассказывает фотограф в Instagram.

Тень от Ио на пузе Юпитера было видно хорошо, а вот сам спутник не очень — он терялся на фоне поверхности. Но и он засветился.

На пост откликнулись и комментаторы и предложили впоследствии провести совместную съемку — с телескопом.

Ранее grad.i.ent снял восход Юпитера в горах Алтая. Также он снимал МКС на фоне Солнца и получил лайк из космоса.