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22 июля
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Жизнь

Барнаульский фотограф снял восход Юпитера в горах Алтая

Очередными замечательными «космическими фото» поделился барнаульский фотограф Дмитрий под ником grad.i.ent.

Комета над Барнаулом.
Комета над Барнаулом.
www.instagram.com/grad.i.ent.

На этот раз он снял восход Юпитера.

«Восход Юпитера в горах Алтая. Повезло зацепить вот такой немного сюрреалистичный кадр. И да, это не Луна. Это Юпитер, и его 4 галилеевых спутника (слева направо): Каллисто, Ганимед, Ио и Европа. Кстати, наблюдать всю эту красотень может каждый, после 23 часов на юго-востоке», — пояснил фотограф на своей странице в Instagram.

Комментаторы рассказали, что думали — это звезда такая огромная и яркая. Некоторые отметили, что две недели назад четырех спутников видно не было.

Ранее grad.i.ent поймал в объектив комету C/2020F3 (NEOWISE). «Охотиться» пришлось долго, но поймать космический объект все же удалось.

«Видно ее пока ещё плохо, но уже через несколько дней при желании увидеть ее сможет каждый. Кстати, вместе с ней удалось поймать и серебристые облака — тоже красивое явление», — расказал барнаулец.

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