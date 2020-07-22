Барнаульский фотограф снял восход Юпитера в горах Алтая

На этот раз он снял восход Юпитера.

«Восход Юпитера в горах Алтая. Повезло зацепить вот такой немного сюрреалистичный кадр. И да, это не Луна. Это Юпитер, и его 4 галилеевых спутника (слева направо): Каллисто, Ганимед, Ио и Европа. Кстати, наблюдать всю эту красотень может каждый, после 23 часов на юго-востоке», — пояснил фотограф на своей странице в Instagram.

Комментаторы рассказали, что думали — это звезда такая огромная и яркая. Некоторые отметили, что две недели назад четырех спутников видно не было.

Ранее grad.i.ent поймал в объектив комету C/2020F3 (NEOWISE). «Охотиться» пришлось долго, но поймать космический объект все же удалось.