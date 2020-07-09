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Жизнь

Барнаульский фотограф «поймал» комету

Барнаульский фотограф Дмитрий под ником grad.i.ent поймал в объектив комету C/2020F3 (NEOWISE).

Комета.
Комета.
astro-azbuka.ru

Снимки он сделал 8 июля. «Охотиться» пришлось долго, но поймать космический объект все же удалось.

«Видно ее пока ещё плохо, но уже через несколько дней при желании увидеть ее сможет каждый. Кстати, вместе с ней удалось поймать и серебристые облака — тоже красивое явление», — пишет барнаулец.

В Барнаульском планетарии говорят, что с 17 июля начнет проявлять активность наиболее стабильный и красочный метеорный поток Персеиды. Его продолжительность перейдет на август (до 25 августа) с максимальным числом частиц до 120−140 в час.

Ранее космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал в своем Instagram фото Алтая, сделанные с Международной космической станции.

21 июня жители Алтайского края делились фото и видео кольцеобразного солнечного затмения.

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