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Жизнь

Жители Алтайского края делятся фото и видео кольцеобразного солнечного затмения

Несмотря на нависшие над Алтайским краем облака, любителям редких явлений все же удалось снять редкое явление — кольцеобразное солнечное затмение.

Кольцеобразное солнечное затмение, 21 июня.
Кольцеобразное солнечное затмение, 21 июня.
Sergey Malgota, vk.com/barneos22

Своими снимками и видео жители Барнаула, Рубцовска поделились в паблике Barnaul 22.

Фотографы подошли к процессу профессионально — снимали явление сквозь «защиту».

Явление

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда спутник расположен слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается.

Луна покрывает солнечный диск на 21−23%. Это достаточно немного, и какого-то явного потемнения среди бела дня наблюдатель не заметит, говорят специалисты, но такие наблюдения все равно интересны.

Такое же затмение в XXI веке повторится лишь один раз, в 2039 году.

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