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Жизнь

Стало известно, когда на Алтае лучше всего будет видно кольцеобразное солнечное затмение

21 июня жители Алтайского края смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, рассказали в Барнаульском планетарии.

Затмение. Космос
Затмение. Космос
СС0

Будет видно, как Луна покроет солнечный диск на 21−23%. Это достаточно немного, и какого-то явного потемнения среди бела дня наблюдатель не заметит, говорят специалисты, но такие наблюдения все равно интересны.

Главное, чтобы не помешала облачность, отмечают в планетарии. Рекомендуется наблюдать затмение с 13:00 до 14:50.

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда спутник расположен слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается.

Специалисты советуют использовать для наблюдения любительские приспособления, подойдут даже закопченные стекла.

Ранее жители Алтайского края могли наблюдать полутеневое затмение Луны.

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