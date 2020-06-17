Стало известно, когда на Алтае лучше всего будет видно кольцеобразное солнечное затмение

Будет видно, как Луна покроет солнечный диск на 21−23%. Это достаточно немного, и какого-то явного потемнения среди бела дня наблюдатель не заметит, говорят специалисты, но такие наблюдения все равно интересны.

Главное, чтобы не помешала облачность, отмечают в планетарии. Рекомендуется наблюдать затмение с 13:00 до 14:50.

Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда спутник расположен слишком далеко от Земли, чтобы полностью перекрыть Солнце. Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается.

Специалисты советуют использовать для наблюдения любительские приспособления, подойдут даже закопченные стекла.

Ранее жители Алтайского края могли наблюдать полутеневое затмение Луны.