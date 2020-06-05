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Жизнь

Полутеневое затмение Луны увидят жители Алтайского края

Полутеневое затмение Луны смогут увидеть жители Земли, в том числе жители европейской части России и юго-запада Сибири, куда территориально входит и Алтайский край.

Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Кровавое суперлуние и затмение в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

При таком астрономическом явлении потемнеет южный край диска Луны, пишет ТАСС.

Затмение начнется 5 июня в 20:46 по московскому времени и завершится в первые минуты следующего дня. Максимальная фаза затмения наступит в 22:25 по московскому времени. В этот момент в полутень Земли с южного края погрузится практически половина Луны.

Немаловажно — заметить такое явление невооруженным глазом будет невозможно. Для этого необходимо использовать телескоп, или другую фотометрическую аппаратуру, пишет bfm.ru.

Также необходима ясная погода, чтобы облака не мешали наблюдать за спутником Земли.

19 июня произойдет затмение Венеры, когда ее закроет Луна.

В 2020 году жители Земли в общей сложности станут свидетелями шести затмений — двух солнечных и четырех лунных. Среди них есть и полное затмение Солнца, которое произойдет 14 декабря и будет видно с территории Аргентины и Чили.

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