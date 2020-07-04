Космонавт показал фото Алтая с борта МКС

Космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал в своем Instagram фото Алтая, сделанные с Международной космической станции. Фотографии он сопроводил описанием мест, над которыми пролетал. Алтай он назвал одним из самых красивых мест на планете и местом силы.

Космонавт-испытатель Олег Артемьев в космосе был дважды. Общая продолжительность полетов — 365 суток 23 часа 5 минут. То есть чуть больше года. Планету он разглядел с разных сторон и, очевидно, ему есть с чем сравнить.

Своими подписчикам он предложил познакомиться с некоторыми достопримечательностями Алтая поближе. Вот как он их презентовал.

Фото Алтая из космоса. @olegmks

Гора Белуха — одна из главных природных достопримечательностей Горного Алтая. Это наивысшая вершина на Алтае — 4509 м над уровнем моря. Находится на Катунском хребте.



Катунь — главная река на Алтае. Исток реки расположен на склоне самой высокой горы региона — Белухи. Затем Катунь разливается по всему региону, проходя по территории Алтайского края и Республики Алтай.

Телецкое озеро — самое большое на Алтае. Его площадь — 223 км2, а глубина достигает 325 метров. В озере содержится большой запас чистой пресной воды, а ее прозрачность достигает 14 метров в глубину.

В окрестностях села Артыбаш , Телецкое Озеро. Скриншот панорамы Яндекс. Карты

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Небольшоеоколо 30 м в диаметре), но красочное Гейзерное озеро. В его середине наружу выходят гейзерыа вместе с ними на поверхность со дна поднимается голубой ил. Благодаря этому вода приобретает необычайный голубой оттенок.Одна из самых известныхкрасивых и древних дорог — Чуйский тракт — также находится здесь. Она входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic.Каменные грибы Ак-Курум — это высокие скалыкоторые одиночно стоят на склонах горных хребтов в долине реки Карасук. Ак-Курум означает «белая осыпь» — огромные валуныполучившиеся в результате выветривания горной породы.

Барнаульские джипперы побывали на ледниках Актру. vk.com/matadorgtvideo

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Долина реки Чулышман — одна из жемчужин Горного Алтаяс вершины почти 900-метровой горы открывается захватывающий вид на долину реки Чулышман.Долина вдоль реки Каракол — одно из самых священных мест на Алтае. На этой небольшой территориипротяженность долины всего 3 км) находится самое большое число кургановдревних жертвенных алтарей и каменных плита также наскальных рисунков. Более тогоименно здесь впервые на Алтае нашли разноцветные петроглифысделанные с помощью минеральных красок белогочерного и красного цветов.Семь ледников Актру занимают около 16 кв. километрова их склоны имеют интересную особенность: северные стороны гораздо круче южных.Про все удивительные места Алтая не расскажешь в одном постене случайно его называют настоящим местом силы нашей страныв котором хоть раз стоит побывать каждому.