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Жизнь

Космонавт показал фото Алтая с борта МКС

Космонавт-испытатель Олег Артемьев опубликовал в своем Instagram фото Алтая, сделанные с Международной космической станции. Фотографии он сопроводил описанием мест, над которыми пролетал. Алтай он назвал одним из самых красивых мест на планете и местом силы.

Летчик-космонавт Олег Артемьев.
Летчик-космонавт Олег Артемьев.
@olegmks

Космонавт-испытатель Олег Артемьев в космосе был дважды. Общая продолжительность полетов — 365 суток 23 часа 5 минут. То есть чуть больше года. Планету он разглядел с разных сторон и, очевидно, ему есть с чем сравнить.

Своими подписчикам он предложил познакомиться с некоторыми достопримечательностями Алтая поближе. Вот как он их презентовал.

Фото Алтая из космоса.
Фото Алтая из космоса.
@olegmks

Гора Белуха — одна из главных природных достопримечательностей Горного Алтая. Это наивысшая вершина на Алтае — 4509 м над уровнем моря. Находится на Катунском хребте.

Катунь — главная река на Алтае. Исток реки расположен на склоне самой высокой горы региона — Белухи. Затем Катунь разливается по всему региону, проходя по территории Алтайского края и Республики Алтай.
Телецкое озеро — самое большое на Алтае. Его площадь — 223 км2, а глубина достигает 325 метров. В озере содержится большой запас чистой пресной воды, а ее прозрачность достигает 14 метров в глубину.

В окрестностях села Артыбаш, Телецкое Озеро.
В окрестностях села Артыбаш, Телецкое Озеро.
Скриншот панорамы Яндекс. Карты


Небольшое (около 30 м в диаметре), но красочное Гейзерное озеро. В его середине наружу выходят гейзеры, а вместе с ними на поверхность со дна поднимается голубой ил. Благодаря этому вода приобретает необычайный голубой оттенок.

Одна из самых известных, красивых и древних дорог — Чуйский тракт — также находится здесь. Она входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic.

Каменные грибы Ак-Курум — это высокие скалы, которые одиночно стоят на склонах горных хребтов в долине реки Карасук. Ак-Курум означает «белая осыпь» — огромные валуны, получившиеся в результате выветривания горной породы.

Барнаульские джипперы побывали на ледниках Актру.
Барнаульские джипперы побывали на ледниках Актру.
vk.com/matadorgtvideo


Долина реки Чулышман — одна из жемчужин Горного Алтая, с вершины почти 900-метровой горы открывается захватывающий вид на долину реки Чулышман.

Долина вдоль реки Каракол — одно из самых священных мест на Алтае. На этой небольшой территории (протяженность долины всего 3 км) находится самое большое число курганов, древних жертвенных алтарей и каменных плит, а также наскальных рисунков. Более того, именно здесь впервые на Алтае нашли разноцветные петроглифы, сделанные с помощью минеральных красок белого, черного и красного цветов.

Семь ледников Актру занимают около 16 кв. километров, а их склоны имеют интересную особенность: северные стороны гораздо круче южных.

Про все удивительные места Алтая не расскажешь в одном посте, не случайно его называют настоящим местом силы нашей страны, в котором хоть раз стоит побывать каждому.

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