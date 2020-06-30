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Жизнь

Астронавт на фото из космоса показал границу дня и ночи на Земле

Астронавт NASA Роберт Бенкен сделал потрясающую фото с Международной космической станции (МКС), на которой показал границу между ночью и днем на Земле.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks

Астронавт находится на МКС почти месяц. Он опубликовал в Twitter два снимка Земли из космоса и написал, что такие фото являются его самыми любимыми видами нашей планеты, пишет Mirror.

Ранее его коллега — астронавт Дуглас Херли, прибывший вместе с ним на МКС на борту космического аппарата Crew Dragon — также опубликовал в микроблоге необычное фото, показав сильный вихрь над Тихим океаном, пишет mail.ru.

Млечный путь

Ранее в рамках проекта «Астрономическое фото дня» NASA опубликовало фото итальянского фотографа Ивана Педретти.

Снимок назван «Электрическая ночь». На нем виден Млечный Путь, из которого вырываются разряды молнии.

Фото сделано в южной части Сардинии. Камни и кустарники на переднем плане находятся рядом со знаменитым маяком Капо Спартивенто, а камера направлена на юг в сторону Алжира в Африке.

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