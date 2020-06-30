Астронавт на фото из космоса показал границу дня и ночи на Земле

Астронавт находится на МКС почти месяц. Он опубликовал в Twitter два снимка Земли из космоса и написал, что такие фото являются его самыми любимыми видами нашей планеты, пишет Mirror.
My favorite views of our planet that capture the boundary between night and day. pic.twitter.com/Jo3tYH8s9E— Bob Behnken (@AstroBehnken) June 28, 2020
Ранее его коллега — астронавт Дуглас Херли, прибывший вместе с ним на МКС на борту космического аппарата Crew Dragon — также опубликовал в микроблоге необычное фото, показав сильный вихрь над Тихим океаном, пишет mail.ru.
Млечный путь
Ранее в рамках проекта «Астрономическое фото дня» NASA опубликовало фото итальянского фотографа Ивана Педретти.
Снимок назван «Электрическая ночь». На нем виден Млечный Путь, из которого вырываются разряды молнии.
Фото сделано в южной части Сардинии. Камни и кустарники на переднем плане находятся рядом со знаменитым маяком Капо Спартивенто, а камера направлена на юг в сторону Алжира в Африке.