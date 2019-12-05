Электрическая ночь: на фантастическое фото попали молнии, которые извергал Млечный путь

Снимок назван «Электрическая ночь». На нем виден Млечный Путь, из которого вырываются разряды молнии.

Фото сделано в южной части Сардинии. Камни и кустарники на переднем плане находятся рядом со знаменитым маяком Капо Спартивенто, а камера направлена на юг в сторону Алжира в Африке.

Проект Astronomy Picture of the Day создан NASA в сотрудничестве с Мичиганским технологическим университетом, пишет mail.ru. На сайте ежедневно публикуются изображения на астрономическую тему.

Ранее сообщалось, что спутники зафиксировали самую длинную молнию в истории — 673 км. Она распространялась почти вертикально.

Такие молнии называются спрайты — они распространяются на больших высотах над поверхностью Земли.

Ученые впервые узнали о мезомасштабных (длиной более 100 км) вспышках молнии в 1950-х годах, но только в 1989 году научились наблюдать за ними.