Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 декабря -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Электрическая ночь: на фантастическое фото попали молнии, которые извергал Млечный путь

В рамках проекта «Астрономическое фото дня» NASA опубликовало фото итальянского фотографа Ивана Педретти.

Молния из космоса.
Молния из космоса.
esa.int

Снимок назван «Электрическая ночь». На нем виден Млечный Путь, из которого вырываются разряды молнии.

Фото сделано в южной части Сардинии. Камни и кустарники на переднем плане находятся рядом со знаменитым маяком Капо Спартивенто, а камера направлена на юг в сторону Алжира в Африке.

Проект Astronomy Picture of the Day создан NASA в сотрудничестве с Мичиганским технологическим университетом, пишет mail.ru. На сайте ежедневно публикуются изображения на астрономическую тему.

Ранее сообщалось, что спутники зафиксировали самую длинную молнию в истории — 673 км. Она распространялась почти вертикально.

Такие молнии называются спрайты — они распространяются на больших высотах над поверхностью Земли.

Ученые впервые узнали о мезомасштабных (длиной более 100 км) вспышках молнии в 1950-х годах, но только в 1989 году научились наблюдать за ними.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость