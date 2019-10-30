Американские исследователи проанализировали данные со спутников GOES 16 и GOES 17, обнаружив, вероятно, самую длинную молнию в истории. Она распространялась почти вертикально на расстояние 673 км, пишет Earther.

Такие молнии называются спрайты — они распространяются на больших высотах над поверхностью Земли.

Ученые впервые узнали о мезомасштабных (длиной более 100 км) вспышках молнии в 1950-х годах, но только в 1989 году научились наблюдать за ними, пишет hightech.fm.

Вспышки могут вызвать цепную реакцию. Так, в 2007 году ученые использовали трехмерные карты ударов молнии и зафиксировали молнию протяженностью 340 км над Оклахомой — рекордную на тот момент.

В 2017 году исследователи зафиксировали молнию протяженностью около 500 км.