Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Спутники зафиксировали самую длинную молнию в истории — 673 км

Американские исследователи проанализировали данные со спутников GOES 16 и GOES 17, обнаружив, вероятно, самую длинную молнию в истории. Она распространялась почти вертикально на расстояние 673 км, пишет Earther.

Молния из космоса.
Молния из космоса.
esa.int

Такие молнии называются спрайты — они распространяются на больших высотах над поверхностью Земли.

Ученые впервые узнали о мезомасштабных (длиной более 100 км) вспышках молнии в 1950-х годах, но только в 1989 году научились наблюдать за ними, пишет hightech.fm.

Вспышки могут вызвать цепную реакцию. Так, в 2007 году ученые использовали трехмерные карты ударов молнии и зафиксировали молнию протяженностью 340 км над Оклахомой — рекордную на тот момент.

В 2017 году исследователи зафиксировали молнию протяженностью около 500 км.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость