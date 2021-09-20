Опубликовано видео, как неизвестный объект врезался в Юпитер

Наблюдениями поделились астрономы и любители космоса сразу в нескольких странах. В начале недели они заметили на поверхности планеты яркую вспышку.
Как считает немецкий астроном Харальд Палеске, это был «настоящий удар о планету» — предположительно, 100-метрового астероида, пишет «Росбалт».
Сейчас ученые тщательно следят за Юпитером в поисках на нем небольшой отметины или темного пятна в результате удара.
Бдительно следят за Юпитером и в Алтайском крае. Так, барнаульский фотограф Дмитрий под ником grad.i.ent снял с лоджии прохождение по диску Юпитера его спутника.
«Попробовал поймать прохождение по диску Юпитера его спутника Ио. Этот чувак размером с нашу Луну тусуется ближе всего к Юпитеру, и поэтому его можно чаще всего наблюдать пролетающим по его диску… Не думал что получится, все-таки у меня нет полноценного телескопа и всех этих прибамбасов, да ещё и в городе, где светло и плохая атмосфера… Но на удивление что-то даже получилось!» — рассказывает фотограф в Instagram.