20 сентября 9°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Опубликовано видео, как неизвестный объект врезался в Юпитер

С Юпитером столкнулся неизвестный небесный объект, пишет Earth Sky.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Наблюдениями поделились астрономы и любители космоса сразу в нескольких странах. В начале недели они заметили на поверхности планеты яркую вспышку.

Как считает немецкий астроном Харальд Палеске, это был «настоящий удар о планету» — предположительно, 100-метрового астероида, пишет «Росбалт».

Сейчас ученые тщательно следят за Юпитером в поисках на нем небольшой отметины или темного пятна в результате удара.

Бдительно следят за Юпитером и в Алтайском крае. Так, барнаульский фотограф Дмитрий под ником grad.i.ent снял с лоджии прохождение по диску Юпитера его спутника.

«Попробовал поймать прохождение по диску Юпитера его спутника Ио. Этот чувак размером с нашу Луну тусуется ближе всего к Юпитеру, и поэтому его можно чаще всего наблюдать пролетающим по его диску… Не думал что получится, все-таки у меня нет полноценного телескопа и всех этих прибамбасов, да ещё и в городе, где светло и плохая атмосфера… Но на удивление что-то даже получилось!» — рассказывает фотограф в Instagram.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость