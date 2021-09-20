Опубликовано видео, как неизвестный объект врезался в Юпитер

Наблюдениями поделились астрономы и любители космоса сразу в нескольких странах. В начале недели они заметили на поверхности планеты яркую вспышку.

Как считает немецкий астроном Харальд Палеске, это был «настоящий удар о планету» — предположительно, 100-метрового астероида, пишет «Росбалт».

Сейчас ученые тщательно следят за Юпитером в поисках на нем небольшой отметины или темного пятна в результате удара.

Бдительно следят за Юпитером и в Алтайском крае. Так, барнаульский фотограф Дмитрий под ником grad.i.ent снял с лоджии прохождение по диску Юпитера его спутника.