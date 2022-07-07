О чем говорили участники онлайн-форума «Алтай Агро-2022» (день второй)

Напомним, что 28−29 июня (в рамках «Дня сибирского поля») прошел третий онлайн-форум «Алтай Агро — 2022». Он уже традиционно собрал на своей площадке очень представительный состав участников. Среди них — представители регионального министерства сельского хозяйства, видные ученые и специалисты, бизнесмены и, конечно, руководители крупных сельхозпредприятий и хозяйств, работающие непосредственно «на земле».

Первый день его работы был разделен на две сессии: «Инновации в молочном хозяйстве: вызовы, проблемы, решения» и «Селекция и семеноводство в Сибири: потенциал импортозамещения». Видеосюжеты выступлений спикеров можно посмотреть здесь.

Во второй день «Алтай Агро-2022» прошла научно-практическая конференция для работников АПК «Развитие АПК региона. Новая экономическая реальность. Вызов принят».

В ее рамках состоялись две панельные дискуссии на темы: «Техника и технологии, цифровизация в условиях санкционной войны» и «Стратегия отрасли. Поддержка, прогнозы, экспортный потенциал».

Онлайн-форум «Алтай Агро — 2022» ( день второй). Дмитрий Лямзин

Мы предлагаем вам посмотреть видеосюжеты с выступлениями участников второго дня онлайн-форума.

Посмотрев видео выступления Дмитрия Рылько, гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка, вы узнаете о том, почему дефицит продовольствия существует лишь в мозгах некоторой части населения, почему рекордный курс рубля является головной болью для экспортеров, и какая тайная санкционная война ведется против России.

Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, рассказывает о новых банковских продуктах, которые помогают работникам АПК минимизировать санкционные потери, о льготном кредитовании, связанном с цифровизацией сельхозотрасли и о том, как при помощи банка быстро и выгодно находить новых российских партнеров, которые помогут качественно решить важнейшую проблему импортозамещения.

Онлайн-форум «Алтай Агро — 2022» ( день второй). Дмитрий Лямзин

Выступление Инны Гольфанд, партнера консалтинговой компании Strategy Partners, поможет потенциальным клиентам определиться в том, в какие отрасли сельхозпроизводства выгодно направить свои инвестиции (с учетом расширения процесса импортозамещения), и узнать, какие нетрадиционные направления льготного кредитования могут быть востребованы в ближайшее время.

Станислав Кедик, гендиректор Рубцовского завода запасных частей рассказывает о том, как проходит процесс импортозамещения отдельных механизмов, агрегатов и деталей, необходимых для эксплуатации отечественной и зарубежной сельхозтехники и о тех возможностях, которые «благодаря» санкциям и при помощи новых инвестиционных программ открываются для тех, кто занимается этим бизнесом в крае.

Из выступления Марии Шостак, директора Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» можно узнать и сопоставить много интересных цифр, дающих представление о количестве и качестве собранного в сибирском регионе урожая различных сельхозкультур, получить информацию о том, какое место занимает Алтайский край в негласном соревновании с «соседями».

Онлайн-форум «Алтай Агро — 2022» ( день второй). Дмитрий Лямзин

Уникальным опытом работы поделился на форуме Дмитрий Беляев, генеральный директор компании «Комплекс Агро», входящей в десятку самых крупных российских производителей оборудования для сельского хозяйства — от удобрения почвы до сушки зерна. В компании успешно развивают производство даже в нынешних санкционных условиях, умудряются получать станки из США, приобретают и оборудуют на высшем уровне новые производственные площади. А теперь здесь воплощают в жизнь идею создания своеобразного «строительного альянса» по принципу «одного окна». Интереснейшие подробности — в видеосюжете.

Александр Костин, руководитель компании «Агроцентр», лаконично и убедительно доказывает, чем китайская «производственная» философия отличается от российской, зачем производителям и продавцам сельхозтехники нужны дешевые кредиты, и почему краю необходимо развивать такую перспективную форму производства, как технопарк.

Онлайн-форум «Алтай Агро — 2022» ( день второй). Дмитрий Лямзин

Исполнительный директор компании «СиСорт» Виталий Савинков рассказал о, казалось бы, «побочном», но очень востребованном информационном продукте, который помогает аграриям восстановить разорванные деловые связи, а, при необходимости — и создать новые. Компания «СиСорт» является одним из признанных лидеров в производстве фотосепарационного оборудования. Но здесь разработали и запустили два информационных канала, из которых все заинтересованные лица могут узнать не только разнообразные новости, касающиеся ситуации в АПК края и страны, но и найти необходимые контакты и наладить деловые, партнерские отношения между самыми различными предприятиями агропромышленного комплекса. О том, как это работает, смотрите в видеосюжете.

В видеопрезентации, которую представила участникам форума Анна Синицына, коммерческий директор самарского ООО «Пегас-агро», рассказывается об уникальных самоходных сельхозмашинах «Туман», выпускаемых на предприятии. Они снабжены сменными модулями, позволяющими сеять, удобрять и опрыскивать от вредителей сельскохозяйственные культуры. «Пегас-агро» выполняет полный цикл работ: от проекта до готовой машины, используя при этом навигационное оборудование и другие агрегаты исключительно российского производства.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка не скрывает, что в конце февраля и начале марта в региональном правительстве были серьезные опасения по поводу того, что российские производители не смогут заменить многие детали и материалы, которые раньше закупались за рубежом. Но опыт прошедших месяцев показал, что эти опасения в подавляющей своей части не подтвердились. Подробности — в видеосюжете.