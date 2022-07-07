О чем говорили участники онлайн-форума «Алтай Агро-2022» (день второй)

Первый день его работы был разделен на две сессии: «Инновации в молочном хозяйстве: вызовы, проблемы, решения» и «Селекция и семеноводство в Сибири: потенциал импортозамещения». Видеосюжеты выступлений спикеров можно посмотреть здесь.
Во второй день «Алтай Агро-2022» прошла научно-практическая конференция для работников АПК «Развитие АПК региона. Новая экономическая реальность. Вызов принят».
В ее рамках состоялись две панельные дискуссии на темы: «Техника и технологии, цифровизация в условиях санкционной войны» и «Стратегия отрасли. Поддержка, прогнозы, экспортный потенциал».
Мы предлагаем вам посмотреть видеосюжеты с выступлениями участников второго дня онлайн-форума.
Посмотрев видео выступления Дмитрия Рылько, гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка, вы узнаете о том, почему дефицит продовольствия существует лишь в мозгах некоторой части населения, почему рекордный курс рубля является головной болью для экспортеров, и какая тайная санкционная война ведется против России.
Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка, рассказывает о новых банковских продуктах, которые помогают работникам АПК минимизировать санкционные потери, о льготном кредитовании, связанном с цифровизацией сельхозотрасли и о том, как при помощи банка быстро и выгодно находить новых российских партнеров, которые помогут качественно решить важнейшую проблему импортозамещения.
Выступление Инны Гольфанд, партнера консалтинговой компании Strategy Partners, поможет потенциальным клиентам определиться в том, в какие отрасли сельхозпроизводства выгодно направить свои инвестиции (с учетом расширения процесса импортозамещения), и узнать, какие нетрадиционные направления льготного кредитования могут быть востребованы в ближайшее время.
Станислав Кедик, гендиректор Рубцовского завода запасных частей рассказывает о том, как проходит процесс импортозамещения отдельных механизмов, агрегатов и деталей, необходимых для эксплуатации отечественной и зарубежной сельхозтехники и о тех возможностях, которые «благодаря» санкциям и при помощи новых инвестиционных программ открываются для тех, кто занимается этим бизнесом в крае.
Из выступления Марии Шостак, директора Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» можно узнать и сопоставить много интересных цифр, дающих представление о количестве и качестве собранного в сибирском регионе урожая различных сельхозкультур, получить информацию о том, какое место занимает Алтайский край в негласном соревновании с «соседями».
Уникальным опытом работы поделился на форуме Дмитрий Беляев, генеральный директор компании «Комплекс Агро», входящей в десятку самых крупных российских производителей оборудования для сельского хозяйства — от удобрения почвы до сушки зерна. В компании успешно развивают производство даже в нынешних санкционных условиях, умудряются получать станки из США, приобретают и оборудуют на высшем уровне новые производственные площади. А теперь здесь воплощают в жизнь идею создания своеобразного «строительного альянса» по принципу «одного окна». Интереснейшие подробности — в видеосюжете.
Александр Костин, руководитель компании «Агроцентр», лаконично и убедительно доказывает, чем китайская «производственная» философия отличается от российской, зачем производителям и продавцам сельхозтехники нужны дешевые кредиты, и почему краю необходимо развивать такую перспективную форму производства, как технопарк.
Исполнительный директор компании «СиСорт» Виталий Савинков рассказал о, казалось бы, «побочном», но очень востребованном информационном продукте, который помогает аграриям восстановить разорванные деловые связи, а, при необходимости — и создать новые. Компания «СиСорт» является одним из признанных лидеров в производстве фотосепарационного оборудования. Но здесь разработали и запустили два информационных канала, из которых все заинтересованные лица могут узнать не только разнообразные новости, касающиеся ситуации в АПК края и страны, но и найти необходимые контакты и наладить деловые, партнерские отношения между самыми различными предприятиями агропромышленного комплекса. О том, как это работает, смотрите в видеосюжете.
В видеопрезентации, которую представила участникам форума Анна Синицына, коммерческий директор самарского ООО «Пегас-агро», рассказывается об уникальных самоходных сельхозмашинах «Туман», выпускаемых на предприятии. Они снабжены сменными модулями, позволяющими сеять, удобрять и опрыскивать от вредителей сельскохозяйственные культуры. «Пегас-агро» выполняет полный цикл работ: от проекта до готовой машины, используя при этом навигационное оборудование и другие агрегаты исключительно российского производства.
Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка не скрывает, что в конце февраля и начале марта в региональном правительстве были серьезные опасения по поводу того, что российские производители не смогут заменить многие детали и материалы, которые раньше закупались за рубежом. Но опыт прошедших месяцев показал, что эти опасения в подавляющей своей части не подтвердились. Подробности — в видеосюжете.