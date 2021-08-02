О чем говорят десантники. Барнаульские ветераны ВДВ рассказали, почему для них важно 2 августа

2 августа отмечается 91-я годовщина со дня основания воздушно-десантных войск. Корреспондент altapress.ru пообщался с ветеранами ВДВ и узнал, что дня них значит этот праздник.

Сержант Валерий Широв, прошедший войну в Афганистане, рассказывает, что для него 2 августа — знаковый день.

Валерий Широв,

ветеран ВДВ:

В этот день встречаются все сослуживцы, друзья, с которыми прошел через все трудности Афганской войны плечом к плечу. Самое важное во время службы, во-первых, приобретение верных друзей, а во-вторых, когда ты со школьной скамьи уходишь и попадаешь в реальные условия, именно в боевые условия, где все по-настоящему. Это не турпоход куда-то не на речку с друзьями, а уже что-то более серьезное, это впечатление на всю жизнь. В этот день хочу пожелать всем десантникам чаще встречаться со своими друзьями и не забывать их.

День десантника в Барнауле. Александра Кузнецова. День десантника в Барнауле. Александра Кузнецова.

Ефрейтор Евгений Соколов, служивший в витебской воздушно-десантной дивизии и также прошедший Афган, говоря о дне ВДВ, подчеркивает, что он с гордостью носит звание десантника.

День десантника в Барнауле. Александра Кузнецова.

Евгений Соколов,

ветеран ВДВ:

Для меня это важный день. Чувство гордости, значимость мужской дружбы, друг за друга стоять горой, любовь к родине. Сегодня хочу пожелать всем здоровья, не забывать, что мы десантники, на нас смотрит вся страна и нами гордится вся страна. Не позорить честь мундира, вести себя прилично и праздновать в рамках дозволенного.

Напомним, что накануне в центре Барнаула был открыт Сквер десантников, который, как надеются его создатели, станет новой точкой притяжения для горожан.

Александра Кузнецова