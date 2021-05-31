О чем говорят сны 31 мая? Народные приметы на Федота Овсяника

31 мая отмечается народно-христианский праздник — день Федота Овсяника. У знаменательной даты имеется еще одно название — «Семь дев». Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Народные традиции 31 мая

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот — последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Вообще дуб на Руси почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы, прочной веры. Говорили даже, что именно на дубе (а отнюдь не на яблоне) растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево. Такой союз считался скрепленным на веки.

Древесина дуба необычайно прочна и крепка, поэтому всегда была востребованной. Однако рубить дуб считалось чем-то вроде греха. Отчасти поэтому могучее дерево валили всегда сообща, чтобы разделить тяжесть поступка на всех. Рубка при этом сопровождалась различными очистительными обрядами.

Кроме дуба, героем этого дня был лен — его сеяли как раз на Федота и Семь дев. Так и говорили: «Сеют лен у семи Ален».

В эту ночь могут присниться тяжёлые сны. Их нельзя игнорировать. Необходимо осмыслить сновидения и сделать выводы. А вот легкие и счастливые сны, к сожалению, окажутся бесполезными.

Солнце. Деревья СС0 Деревья СС0 Ольха. Ветка. Дерево СС0 Дерево. Береза СС0

Не рекомендуется бегать за транспортом, например, догонять уходящую маршрутку. В противном случае могут появиться проблемы с деньгами. Незамужним девушкам не стоит проводить этот вечер дома. Необходимо выйти прогуляться хотя бы ненадолго, иначе можно остаться старой девой.



Строго запрещено оборачиваться на оклик. Даже если назвали по имени, нужно дождаться, пока человек подойдёт сам. Считается, что 31 мая могут звать только темные силы. Поддавшись соблазну обернуться, есть риск навсегда остаться в их власти.

Нельзя брать расческу с волосами, чтобы не навлечь на себя тяжелую болезнь. Следует очистить предмет и сбрызнуть его святой водой.

Народные приметы 31 мая