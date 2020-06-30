О хитром и умном COVID-19 рассказал врач из «красной зоны». Наблюдения

Он проработал в «красной зоне» 45 суток.

«Вирус — довольно хитрый противник, он намного умнее человека. Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется», — рассказал Лифинский.

По его словам, это происходит так быстро, что врачи не успевают отследить изменения.

Коронавирус не раз удивлял медиков. Так, состояние больного, в которого врачи верили, вдруг резко ухудшалось. В то же время пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, шли на поправку.

Врач добавил, что успех в борьбе с коронавирусной инфекцией на 30% зависит от специалистов и на 70% — от самого больного, его настроя и желания жить, пишет РБК.

Данные

По данным оперативного штаба, в России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 641,1 тыс. С начала эпидемии от COVID-19 вылечились более 403,4 тыс. заболевших, скончались более 9,1 тыс. человек.