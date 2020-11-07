О ком нужно позаботиться 7 ноября: народные приметы на Дедовские плачи

Народные традиции 7 ноября
В этот день наши предки ходили на кладбище приводить в порядок могилы родственников. Придя домой, хозяйки накрывали стол, стараясь поставить на него те кушанья, которым отдавали предпочтение усопшие.
Если после поминок остается еда, ее следует обязательно раздать нищим и попросить их помолиться за умерших.
7 ноября было принято помогать сиротам. Они считались обделенными счастьем и удачей, поэтому о них обычно заботились всей деревней. Страшный грех ложился на плечи того, кто обманет сироту или что-то у него украдет.
В этот день должны были плакать все женщины и девушки. Плач начинали с причитаний о тяжелых воспоминаниях и о тех приметах, которые были увидены накануне.
Если человек занимается торговлей, то в этот день ему запрещается есть хлеб. А если торговая деятельность связана с зерновыми культурами, то сегодня лучше оставаться на одном месте и не разъезжать, иначе не будет удачи.
Народные приметы 7 ноября
- Звезды светят тусклым светом — день будет ненастным.
- Если стоит сухая погода, то зима будет морозной и с метелями.
- Если не подать милостыню нищему, то это может привести к большим неприятностям.
- Если сирота помолится Богу в этот день, ее молитва будет услышана.
- Нельзя есть хлеб — год хлебным не будет.