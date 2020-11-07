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Жизнь

О ком нужно позаботиться 7 ноября: народные приметы на Дедовские плачи

7 ноября отмечается народно-христианский праздник Дедовские плачи. По-другому его называют Мартирий и Маркиан. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Ребенок, грусть
Ребенок, грусть
СС0

Народные традиции 7 ноября

В этот день наши предки ходили на кладбище приводить в порядок могилы родственников. Придя домой, хозяйки накрывали стол, стараясь поставить на него те кушанья, которым отдавали предпочтение усопшие.

Если после поминок остается еда, ее следует обязательно раздать нищим и попросить их помолиться за умерших.

7 ноября было принято помогать сиротам. Они считались обделенными счастьем и удачей, поэтому о них обычно заботились всей деревней. Страшный грех ложился на плечи того, кто обманет сироту или что-то у него украдет.

В этот день должны были плакать все женщины и девушки. Плач начинали с причитаний о тяжелых воспоминаниях и о тех приметах, которые были увидены накануне.

Если человек занимается торговлей, то в этот день ему запрещается есть хлеб. А если торговая деятельность связана с зерновыми культурами, то сегодня лучше оставаться на одном месте и не разъезжать, иначе не будет удачи.

Хлеб.
Хлеб.
СС0

Народные приметы 7 ноября

  • Звезды светят тусклым светом — день будет ненастным.
  • Если стоит сухая погода, то зима будет морозной и с метелями.
  • Если не подать милостыню нищему, то это может привести к большим неприятностям.
  • Если сирота помолится Богу в этот день, ее молитва будет услышана.
  • Нельзя есть хлеб — год хлебным не будет.
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