О ком нужно позаботиться 7 ноября: народные приметы на Дедовские плачи

7 ноября отмечается народно-христианский праздник Дедовские плачи. По-другому его называют Мартирий и Маркиан. Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.

Народные традиции 7 ноября

В этот день наши предки ходили на кладбище приводить в порядок могилы родственников. Придя домой, хозяйки накрывали стол, стараясь поставить на него те кушанья, которым отдавали предпочтение усопшие.

Если после поминок остается еда, ее следует обязательно раздать нищим и попросить их помолиться за умерших.

7 ноября было принято помогать сиротам. Они считались обделенными счастьем и удачей, поэтому о них обычно заботились всей деревней. Страшный грех ложился на плечи того, кто обманет сироту или что-то у него украдет.

В этот день должны были плакать все женщины и девушки. Плач начинали с причитаний о тяжелых воспоминаниях и о тех приметах, которые были увидены накануне.

Если человек занимается торговлей, то в этот день ему запрещается есть хлеб. А если торговая деятельность связана с зерновыми культурами, то сегодня лучше оставаться на одном месте и не разъезжать, иначе не будет удачи.

Хлеб. СС0

Народные приметы 7 ноября