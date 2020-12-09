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Жизнь

О комнатных растениях-убийцах рассказала в своей программе телеведущая Малышева

Телеведущая Елена Малышева рассказала о популярных комнатных растениях, которые «могут убить» своих хозяев, так как представляют опасность для организма человека.

Елена Малышева
Елена Малышева
https://vk.com/club124954688

По мнению телеведущей, наиболее опасны популярные диффенбахия, монстера и антуриум.

Сок диффенбахии, по словам телеведущей, является ядовитым. При попадании на слизистую оболочку он может спровоцировать отек, пишет РИА Новости.

Не менее опасным является и популярное у россиян растение монстера, которое с наступлением темноты начинает активно выделять углекислый газ. Кроме этого, монстера, как и диффенбахия, содержит оксалат кальция. Это растение Малышева также назвала ядовитым.

Опасным для человека также является антуриум, сказала врач и телеведущая. Взаимодействие с антуриумом может вызвать даже анафилактический шок, так как в растении содержатся вещества, стимулирующие выработку гистамина при попадании на кожу, вследствие чего может начаться резкая аллергическая реакция.

Малышева также заявила — в школах не следует выставлять вообще никакие растения, пишет News.ru.

И призвала не ставить даже безопасные растения в детские комнаты, так как на их листве совершенно точно скапливается большое количество пыли, а в грунте нередко поселяется грибок.

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