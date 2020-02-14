О людях с необычными профессиями в Алтайском крае расскажут на телеканале «Культура»

На телеканале «Культура» выйдет программа «Письма из провинции», посвященная Алтайскому краю и его жителям, сообщается на сайте Алтайского края.

В выпуске расскажут о работе егеря известного заказника «Лебединый» Владимира Никулинского, который заботится о лебедях, прилетающих зимовать на озеро Светлое.

Еще один герой — потомок великого мореплавателя и первооткрывателя новых земель Витуса Беринга потомственный военный Марат Беринг. Несколько лет назад он отправился по маршруту Великой Северной экспедиции, которой руководил его знаменитый предок.

Также в программе расскажут о иерее Александре Побединском, который 20 лет прослужил в спецназе, а сейчас помогает заключенным найти дорогу к спасению.

Еще одним героем стала единственная на Алтае женщина-кузнец Анна Билецкая, а также народный мастер Сергей Мозговой.

Программу покажут 14 февраля в 19:10.