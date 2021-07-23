О народе думал. Томский депутат вместо утилизации мертвых коров продавал мясо людям

Туши продавал СПК «Белосток», причем без ветеринарных сопроводительных документов — это создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

«Туши вынужденно убитого крупного рогатого скота, не подвергнутые ветеринарно-санитарной экспертизе, соответственно, являющиеся биологическими отходами, вместо утилизации в имеющемся крематории, биотермической яме, были реализованы гражданам для личного потребления», — рассказали в ведомстве.

После проверки СПК привлекли к административной ответственности — сумма штрафа составила 500 тыс. рублей.

Ранее Россельхознадзор оштрафовал «Белосток» на 400 тыс. рублей за незаконное складирование отходов животноводства на площади в 1,6 га.

Как уточняет «Интерфакс», председатель правления СПК и его бенефициар — депутат заксобрания Томской области.

Примечательно, что в июне президент России Владимир Путин присвоил депутату звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ.