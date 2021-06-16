О новеллах избирательного процесса

18 и 19 июня в Алтайском филиале РАНХиГС пройдет обучение независимых наблюдателей на выборах 2021 года.

В марте 2021 года в Алтайском крае появился новый общественный институт независимого наблюдения за выборами. Его создали на базе региональной Общественной палаты Алтайского края, которая наделена правом регистрации независимых наблюдателей на выборах всех уровней.

В этом году наиболее важными событиями, в ходе которых алтайским наблюдателям-общественникам предстоит себя проявить, будут выборы 19 сентября 2021 года в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Занятия с наблюдателями проведут Алексей Чесноков, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС, к. ю. н., Руслан Демаков, доцент кафедры трудового и предпринимательского права Алтайского филиала РАНХиГС, к. ю. н., а также представители Избирательной комиссии Алтайского края. Будут подробно раскрыты вопросы законодательной основы выборов, новеллы в избирательном процессе, статус наблюдателей, а также порядок и алгоритмы действий в нештатных ситуациях, вопросы противодействия провокациям и обеспечения законности всеми участниками избирательного процесса.