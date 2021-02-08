О новой смертоносной угрозе для человечества рассказал миллиардер

В скором времени человечество столкнется с новыми смертельными угрозами, рассказал миллиардер и филантроп, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, пишет Еxpress .

Одна из угроз — изменение климата. Ежегодно число погибших от связанных с потеплением природных катаклизмов будет увеличиваться — жертв будет намного больше, чем во время коронавирусной и других пандемий, предупредил Гейтс.

Но более ужасающая опасность, по мнению миллиардера, — это биотерроризм.

«Кто-то, кто захочет причинить масштабный вред всему человечеству, может создать новый смертоносный вирус», — подчеркнул основатель Microsoft.

Последствия будут катастрофическими, пишет «Росбалт».

Ранее Гейтс уже предупреждал мир о приближающейся пандемии. Он указывал, что не война уничтожит миллионы людей по всему миру, а очень заразный вирус.

Пандемия СOVID-19 скорее всего закончится в 2022 году, заявлял в интервью телеканалу Fox News основатель Microsoft Билл Гейтс.

Ранее миллиардер прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины.

По его словам, такие сплетни приводят к вражде между людьми.