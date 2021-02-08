О новой смертоносной угрозе для человечества рассказал миллиардер

Одна из угроз — изменение климата. Ежегодно число погибших от связанных с потеплением природных катаклизмов будет увеличиваться — жертв будет намного больше, чем во время коронавирусной и других пандемий, предупредил Гейтс.
Но более ужасающая опасность, по мнению миллиардера, — это биотерроризм.
«Кто-то, кто захочет причинить масштабный вред всему человечеству, может создать новый смертоносный вирус», — подчеркнул основатель Microsoft.
Последствия будут катастрофическими, пишет «Росбалт».
Ранее Гейтс уже предупреждал мир о приближающейся пандемии. Он указывал, что не война уничтожит миллионы людей по всему миру, а очень заразный вирус.
Пандемия СOVID-19 скорее всего закончится в 2022 году, заявлял в интервью телеканалу Fox News основатель Microsoft Билл Гейтс.
Ранее миллиардер прокомментировал теории о том, что он хочет захватить мир чипизацией людей через вакцины.
По его словам, такие сплетни приводят к вражде между людьми.