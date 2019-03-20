О первых русских монетах и бесполезной денежной реформе

За историю существования России проводились более 10 реформ, изменивших «внешность» денег. Одну из первых устроили почти 500 лет назад, 20 марта 1535 года. Существующие в стране проблемы она не решила, но дала жизнь «копейке». О первых денежных реформах и истории российских монет — в материале altapress.ru.

В начале XVI века в Новгороде, Пскове, Москве и Твери начали чеканить монеты по новым стандартам. При этом в хождении оставались старые деньги, которые от недавно созданных отличались прежде всего размером. Новые монеты были меньше. Предприимчивые обладатели устаревшей валюты обрезали свои до нужных размеров: как правило, спиливали по краям, подгоняя под необходимые стандарты.

И те, и другие производились из серебра, поэтому вскоре отщипывать стали и от новых. Фактически, монета оставалась той же ценности, но какую-то часть владелец буквально воровал себе в карман. Еще одним распространенным среди народа способом немного разбогатеть стало высверливание монетной середины. В образовавшуюся дырку заливали недрагоценный металл.

Уже к 1530-м годам порчу монеты вели практически повсеместно.

Получалось, что в пользовании у народа находились монеты разного вида, качества и, соответственно, ценности. Большая часть денег оказалась порченой. Это привело к огромной путанице, прежде всего, тормозя торговые отношения. Ситуацию попытались исправить, изъяв все существующие деньги.

Первая денежная реформа

Реформу провели по инициативе Елены Глинской, пишут РИА Новости. В это время она являлась регентом при своем малолетнем сыне Иване IV, который впоследствии стал знаменит под прозвищем Грозный.

20 марта 1535 года из обращения по всей стране изъяли монеты старой чеканки, а также низкопробные и обрезанные монеты. С того момента в обращении появились новые серебряные: копейка, деньга и полушка. Их выпускали на государевом монетном дворе. Рубль существовал только как единица счета, в него входили привычные нам 100 копеек.

Монеты чеканились на кусках расплющенной серебряной проволоки. Это придавало им неправильную продолговатую форму. Вес одной выпускаемой копейки составлял 0,68 г.

На самой «копейке» был изображен всадник. По одной из версий, название зародилось потому что всадник изображался с копьем. А вот русский лингвист, Владимир Даль считал, что название происходит от слова «копить».

Еще одна монета с всадником — деньга. Но на ней всадник был с саблей. Номинал ее считался в два раза меньше, чем копеечной. На полушке же изображалась птица, две такие монеты приравнивали к «деньге».

Рождение рубля и реформа Петра I

Первая реформа не решила всех проблем, связанных с порчей монет. Народ продолжал обрезать валюту. Последовали новые попытки пресечь проявления народной смекалки.

В 1654 году благодаря царю Алексею Михайловичу в обращении впервые появились рублевые, называемые «ефимками». На одной стороне расположили надпись «Рубль» и изображение двуглавого орла, на другой — царь на коне. В таком рубле содержалось меньше серебра, чем в 100 серебряных копейках. Фактически, его стоимость равнялась 64 копейкам.

Тогда же правитель распорядился о выпуске медных денег. Этот шаг тоже привел к проблемам — выпуск медных монет перестал контролироваться, что вызвало к их обесценивания (за 6 рублей серебром давали 170 рублей медью). Все это привело к Медному бунту в 1662 году.

В результате в стране фактически отказались от выпуска денег из этого металла. В 1663 году медные дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, возобновилась чеканка серебряных монет. Медные деньги были полностью изъяты из обращения и переплавлены.

Вернуть доверие к медной монете была призвана новая денежная реформа Петра I, которую он проводил начиная с конца 1690-х годов. Изменения вводились постепенно, в течении 15 лет, пишет «История денег». Это делалось для того чтобы не напугать народ, потерявший доверие к медной валюте.

Первые несколько лет выпускали серебреные копейки со специальными новыми обозначениями. Старые при этом разрешалось использовать некоторое время. В конечном итоге, по указу императора в обращение поступили медные монеты, достоинством меньше копейки — деньга, полушка и полуполушка. К серебряной копейке добавили серебряные монеты достоинством 50, 25, 10, 5 копеек.

А в 1704 впервые появился серебряный рубль и отчеканили медную копейку.

В защиту от порчи на монетах стали помещать дату чеканки и специальные обозначения для неграмотных (точки и черточки). Монеты без специальной символики стали считать недействительными.