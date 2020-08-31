О предстоящей суровой зиме рассказала климатолог

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму. Судя по долгим дождям, будут и оттепели. Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже. Я думаю, в этом году в ноябре зима уже начнется», — предполагает Пестрякова.
Климатолог подчеркнула — предварительно Гидрометцентр также заявляет о сильных морозах будущей зимой. Прохладной будет и осень, пишет ura.ru. Жара продлится только первые несколько дней, после чего начнется постепенное похолодание.
Уже в сентябре должен выйти более точный прогноз Гидрометцентра.
А пока жаркая и солнечная погода с температурой воздуха под +30 градусов возвращается в Алтайский край, следует из прогноза регионального Гидрометцентра на 31 августа.