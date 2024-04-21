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Жизнь

О причинах эротических снов со знакомыми рассказал эксперт

Нейробиолог Рахул Джандиал рассказал, что существует два типа сексуальных снов, пишет DailyMail.

Сон.
Сон.
СС0.

Во время сна воображение свободно находит ассоциации в нашей памяти, и сдерживающее влияние сознания и логики исчезает.

В этом случае в эротических снах мы можем видеть сексуальные контакты, которые были бы табу для нас в реальной жизни, указывает Газета.Ru.

B количество и содержание эротических снов не связано с сексуальной активностью в реальной жизни. Так, флирт с боссом во сне может быть связан не с его привлекательностью, а с желанием достичь большего успеха на работе.

Второй тип сна — с участием кого-то, к кому мы испытываем влечение и о ком мы регулярно фантазируем. Это может происходить, когда мы находимся в разлуке с нашим партнером или на ранних стадиях отношений.

В любом случае не стоит стыдиться эротических снов или избегать их. Часто это просто игра нашего подсознания. И наличие таких снов не означает, что мы испытываем сексуальное желание или страдаем от хронического неудовлетворения.

Между тем уже найден простой способ избавиться от ночных кошмаров и эротических снов.

Выяснилось, что чаще всего кошмары снились тем, кто на ночь смотрел криминальные новости или ужастики. А поклонники порнографии соответственно видели эротические сны.

Чтобы избежать таких сновидений, специалисты дали несколько простых советов. Самое главное — расслабиться и настроить организм на ночной отдых. Поэтому за полчаса до сна рекомендуется отключить телефон и телевизор, и насладиться тишиной. В этом случае можно будет лучше выспаться и иметь больше сил в течение дня.

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