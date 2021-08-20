О проблемах с канализацией в российском регионе доложили Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об отсутствии канализации и воды в Дагестане.

Необходимых очистных сооружений нет даже в крупных городах. Стоки попадают в море, что не позволяет полностью раскрыть туристический потенциал на побережье Каспия.

Большая часть жителей республики лишена качественного водоснабжения, рассказал врио главы Дагестана Сергей Меликов на онлайн-встрече с президентом, пишет bfm.ru.

Капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения не было «с момента постройки, с 70-х годов прошлого столетия», указал Меликов. Сейчас они «практически полностью изношены».

Электроснабжение

Также врио главы Дагестана обратил внимание Путина на проблему электроснабжения.

Электросети и подстанции были построены в 60−70-х годах, а сейчас «изношены более чем на 70 процентов». Кроме того, по словам Меликова, «срок работы большинства существующих воздушных линий значительно превышает допустимый нормативно-эксплуатационный срок».