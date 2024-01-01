О риске развития новых пандемий в России в 2024 году рассказала инфекционист

Кандидат медицинских наук, инфекционист Европейского Медицинского Центра Ирина Давыдова рассказал Lenta.ru о том, стоит ли ждать появления новых пандемий в России в 2024 году.

Ирина Давыдова заявила, что предпосылок к появлению и распространению новых пандемий нет. По ее словам, некогда пугающий коронавирус стал постепенно приобретать черты сезонной вирусной инфекции.

"Он стал протекать значительно легче и уже неотличим от обычного респираторного вирусного заболевания (ОРВЗ), которое характеризуется умеренным интоксикационным синдромом и поражением верхних дыхательных путей", - отметила инфекционист.

Однако это не значит, что коронавирус стал безвреден. Он и грипп активно мутируют, что может привести к неприятным последствиям. Именно эти два вируса наиболее склонны к изменениям. "Однако на данный момент мутаций, обуславливающих особенно тяжелое течение гриппа или коронавируса, не регистрируется", - заявила специалист.

Давыдова также напомнила, что в декабре Россия начала постепенно вступать в эпидемический период гриппа. Все чаще регистрируются штаммы А и В.

Напоминаем, что в России зафиксировали вспышки коклюша и кори, в том числе и в Алтайском крае.

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