О самых раздражающих вещах в новогоднюю ночь рассказали россияне

Жители России рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь.

Самый раздражающий фактор в новогоднюю ночь — шум петард (16%). Особенно недовольны нескончаемыми салютами родители маленьких детей и хозяева домашних животных.

Каждый десятый россиянин в новогоднюю ночь недоволен слишком большим количеством алкоголя и нетрезвых людей, а ещё 8% нервируют одни и те же передачи по телевизору, «голубые огоньки», одни и те же артисты и «Женя Лукашин по всем каналам», пишет РИА Новости.

Ещё 3% респондентов раздражает обилие нездоровой пищи, 2% расстраивает, что праздник заканчивается слишком быстро.

Также россиян нервируют недосып, суета, мусор на улицах, цены на такси и проблемы с сотовой связью. Кроме того, женщин раздражает одержимость застольем, грязная посуда и «домашнее рабство» у плиты, а мужчин — необходимость сразу потратить много денег, пишет News.ru.

Только трое из 10 опрошенных сообщили, что их все устраивает.

Своим мнением в рамках опроса поделились 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 382 населенных пунктов из всех округов страны.