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Жизнь

О самом тяжелом дне недели рассказала психолог

Россияне традиционно считают самым тяжелым днем недели понедельник, однако пятница может поспорить с ним за это звание, рассказала радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

Эмоции.
Эмоции.
СС0.

По словам эксперта, к концу рабочей недели накапливаются усталость и недоделанная работа, которые могут стать причинами эмоциональной и операциональной напряженности.

Если откладывать все на потом, за это придется расплачиваться, что может негативно сказаться на здоровье.

Тем не менее психолог отметила, что в пятницу человек ожидает конца работы и начала отдыха, что позволяет ему работать лучше, пишет Lenta.ru.

Специалист также рассказала, что понедельник считается таким сложным днем, так как человеку приходится переходить из состояния расслабленности в трудовой режим. Это зачастую вызывает ошибки и срывы.

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