О самом тяжелом дне недели рассказала психолог

По словам эксперта, к концу рабочей недели накапливаются усталость и недоделанная работа, которые могут стать причинами эмоциональной и операциональной напряженности.
Если откладывать все на потом, за это придется расплачиваться, что может негативно сказаться на здоровье.
Тем не менее психолог отметила, что в пятницу человек ожидает конца работы и начала отдыха, что позволяет ему работать лучше, пишет Lenta.ru.
Специалист также рассказала, что понедельник считается таким сложным днем, так как человеку приходится переходить из состояния расслабленности в трудовой режим. Это зачастую вызывает ошибки и срывы.