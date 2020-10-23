О самом тяжелом дне недели рассказала психолог

Россияне традиционно считают самым тяжелым днем недели понедельник, однако пятница может поспорить с ним за это звание, рассказала радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

По словам эксперта, к концу рабочей недели накапливаются усталость и недоделанная работа, которые могут стать причинами эмоциональной и операциональной напряженности.

Если откладывать все на потом, за это придется расплачиваться, что может негативно сказаться на здоровье.

Тем не менее психолог отметила, что в пятницу человек ожидает конца работы и начала отдыха, что позволяет ему работать лучше, пишет Lenta.ru.

Специалист также рассказала, что понедельник считается таким сложным днем, так как человеку приходится переходить из состояния расслабленности в трудовой режим. Это зачастую вызывает ошибки и срывы.