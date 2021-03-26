О самой привлекательной черте характера рассказали исследователи

Международная группа ученых задалась вопросом — есть ли какая-то общая черта характера, которая привлекает как мужчин, так и женщин?

Добровольцам разного возраста и характера задавались различные вопросы, в том числе о готовности помогать другим — быть донором крови, проводить стариков через дорогу, заниматься благотворительностью.

Большинство респондентов сошлись в том, что бескорыстие и милосердие заставляют сердце биться чаще.

Именно бескорыстие, а не чувство юмора, самоуверенность или честность, привлекает как мужчин, так и женщин. Бескорыстные люди более успешно строят личную жизнь, к такому выводу ученые, пишет «Росбалт».

Толковые словари определяют бескорыстие как отсутствие стремления к личной выгоде, наживе.

Результаты исследования опубликовал портал Freundin. Ученые опросили более 800 человек.