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Жизнь

О социальных выплатах в период самоизоляции в Алтайском крае рассказали специалисты

Выплата денег по всем мерам соцподдержки производится в штатном режиме, сообщило министерство социальной защиты Алтайского края.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

По отдельным мерам выплаты осуществляются в автоматическом режиме. Это — субсидия на оплату жилищных и коммунальных услуг, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячное пособие на ребенка), продление выплаты.

В этих случаях не нужно посещать управления соцзащиты населения в городах и районах края.

Услуги

Социальные услуги за сутки оказаны 1764 гражданам пожилого возраста и инвалидам. В том числе, 1410 гражданам доставлены продукты питания, 334 — приобретены лекарства. А 155 гражданам оплачены услуги ЖКХ.

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