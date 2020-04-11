О социальных выплатах в период самоизоляции в Алтайском крае рассказали специалисты

По отдельным мерам выплаты осуществляются в автоматическом режиме. Это — субсидия на оплату жилищных и коммунальных услуг, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячное пособие на ребенка), продление выплаты.
В этих случаях не нужно посещать управления соцзащиты населения в городах и районах края.
Услуги
Социальные услуги за сутки оказаны 1764 гражданам пожилого возраста и инвалидам. В том числе, 1410 гражданам доставлены продукты питания, 334 — приобретены лекарства. А 155 гражданам оплачены услуги ЖКХ.