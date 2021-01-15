О тех, кто скатился с горы. Фоторепортаж altapress.ru с морозного «Авальмана»

Мороз и ветер не останавливают барнаульцев, желающих лихо съехать с горы на ватрушке, сноуборде, горных лыжах. Altapress.ru показывает и рассказывает, сколько нужно времени, чтобы научиться кататься с горы не падая, сколько стоит прокат и что все-таки популярнее — лыжи или сноуборд.

На термометре примерно -14 градусов, а по ощущениям — все тридцать. К стволам сосен толстым слоем примерз снег. Мимо идет чуть уставшая, но довольная семья. Девчонка сидит на бублике, вяленько подрыгивает ножками в теплых штанишках и ждет, когда же родители довезут ее до проката.

Думаю: «Наверное, это были единственные, кого мы встретим на „Авальмане“ в такую холодину». Но нет: на трассе оказалось с десяток человек. Кто-то очень продвинут: один сноубордист весь спуск лихо меняет в прыжке ведущую ногу. А кто-то не очень: другой любитель сноуборда буквально сползает с подъемника и приближается к спуску на карачках. В какой-то момент он падает на спину, как это сделала бы черепаха, и, кажется, уже не встанет. Я катаюсь примерно в таком же стиле, поэтому в этот раз от проката решительно отказываюсь.

Пока мы с фотокорреспондентом бегаем по горе вверх-вниз и снимаем отдыхающих, мимо все время проносится один лыжник. Без палок, но с телефоном в руках. Не упал ни разу.

— Я давно на лыжах не стоял, лет 25, — рассказывает Михаил Шавков, сбрасывая мне видео. — Вот первый день катаюсь.

— Для первого дня очень здорово!

— Да, это незабываемо, — смеется, стряхивая с телефона снег. — На коньках вот я практически каждый день. А движения практически одни и те же, что и на лыжах, только коньки более маневренные.

— Видео наверняка для Instagram снимали?

— Нет, для себя и для друга, вон он катается, тоже первый день. Это он меня сюда притащил. Отпуск вот, решили начать. Изначально планировали на какой-нибудь склон покруче в Горный Алтай отправиться, но не получилось.

Вдруг на холм, как зубы неумелого сноубордиста, сыпятся малыши по 6−8 лет в цветастых лыжных костюмах и их родители. Многие из мам и пап позже уедут по своим делам — редко когда они стоят всю двухчасовую тренировку и внимательно следят, что же там делают с их детьми. Некоторые ждут своих спортсменов в кафе.

Тренер, точно мама-утка с утятами, выстраивает детей в линию и ведет на лыжах вниз — проглаживать трассу. Так они ее просматривают и убирают лишние кочки. Тут же наставник дает комментарии — на каком повороте нужно брать заход пораньше, чтобы правильно и безопасно проехать трассу.

Юный лыжник из другой группы — он в отличие от тех ребят держит в руках палки — несется вниз, выполняя крутые повороты. У мальца забавная шапочка: из нее торчит множество цветных поролоновых «рожек», которые весело подергиваются от встречного ветра. Несмотря на неделовой образ, этого маленького горнолыжника нужно воспринимать предельно серьезно: он подрезает взрослых так, что те падают.

— Я катаюсь с трех лет, — рассказывает восьмилетний Вова, — все катаются, и я хочу. С папой вот пошел, он тоже любит кататься, но не в нашей группе, а просто так, — и деловито заканчивает разговор: — Ну ладно, пока. Я к тренеру опаздываю.

Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле. Анна Зайкова.

Набор в лыжную школу начинается с пяти лет. «Приходят и в три, — рассказывает тренер Виктория Гусенева. — У меня сейчас две такие девочки. Мы уже научились кататься на маленькой горе и пользоваться подъемником — все это за десять дней. С ними, конечно, сложно, нужно внимание к себе привлечь, а они много отвлекаются, друг с другом играют. Лучше приходить в четыре-пять, когда ребята более сознательны и внимательны. А вообще, все индивидуально».

Главная цель тренера — подготовить ребенка к прохождению трассы. Не обходится и без трюков: езды задом наперед или спуска с прыжками. Но это все — если остается свободное время. «У нас проходят соревнования: ставим трассы и определяем, кто из детей первым достигнет финиша. Такой междусобойчик, но бывает, что и Белокуриха приезжает, и мы выезжаем на соревнования», — объясняет Гусенева.

Виктория рассказывает, что некоторые малыши усваивают информацию лучше, чем взрослые, потому что они бесстрашны. Проехали, упали, похохотали — отправились дальше. Для взрослых есть индивидуальные инструктажи, желающих много. Немало и родителей, которые сначала приводят детей в школу, а потом сами хотят научиться кататься.

На лыжи или доску можно встать с одного урока. За час с тренером осваивается начальная подготовка — самостоятельный съезд и подъем.

Научиться можно, конечно, и самостоятельно. «Я встал сам с пятого приезда на трассу, — рассказывает сноубордист Вадим Таратынов. — Сейчас уже три года на доске, вся экипировка своя — очень удобно, плачу только за подъемник. Приезжаю как минимум два раза в неделю. На лыжи вообще ни разу не вставал — как-то так повелось. Видел красивые ролики со сноубордом, и захотелось кататься именно на нем».

Виктория Гусенева,

тренер:

— Не могу сказать, что популярнее, сноуборд или горные лыжи, но на последние детей поступило очень много — на лыжах они быстрее учатся. Если смотреть на любительский вариант, популярнее сноуборд. Приходит больше взрослых ребят. Я и сама покатываюсь на плюшках всяких да на сноуборде, но как любитель. Лыжи роднее.

Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле. Анна Зайкова.

Цены

Часовое занятие с инструктором стоит 1,5 тыс. рублей. Выгоднее заниматься вместе с друзьями. Урок на двоих — 2,7 тыс. рублей, на троих — 3 тыс. В выходные услуга дороже на 300 рублей.

Есть школа для детей Avalman-kids. Здесь стоимость обучения зависит от количества занятий в неделю: 2 раза — 2,5 тыс. рублей в месяц, 3 раза — 3 тыс. Это без подъемника, на начальном этапе с маленькой горкой. А потом нужно доплачивать за подъемник — 1,5 тыс. в месяц.

Прокат лыж или сноуборда в час — до 300 рублей. Есть специальные тарифы «два-в-одном», как «Снеговик»: 3 часа проката инвентаря и 3 часа доступа к канатной дороге — 1 тыс. рублей. Можно взять безлимитный тариф на день — это обойдется в 1,5 тыс. Стоимость подъемника в выходные выше на 50−200 рублей (в зависимости от выбранного тарифа).

Час аренды одноместного бублика стоит 300 рублей. Двухместного — 350. В 100 рублей в час обойдется прокат горнолыжных очков или шлема.

Прокат и подъемник работают по будням с 13:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 21:00.