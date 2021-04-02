О «ватном» и примитивном сознании рассказала психолог

Традиционное, или «ватное» сознание присуще в разной степени большинству людей, так как оно основывается на фактах, которых, по мнению специалиста, «не существует в природе».

«Апелляция к фактам — это ватность в чистом виде. Потому что факты никогда не даны нам прямо, а всегда в интерпретациях. Мышление, стремящееся видеть максимально возможно объективно, собирает максимально полный комплекс фактов, чтобы увидеть логику их взаимосвязей и взаимопорождения. И только тогда, когда логическая структура, проявляющаяся в виде фактов, заменяет в сознании предвзятость точки зрения, — интерпретация фактов становится более-менее адекватной», — цитируют «Новые известия» Кадырову.

По ее словам, факт является некой «вещью в себе», само мышление которой является уже интерпретацией, пишет News.ru. Чистый факт является лишь сенсорной информацией, проскальзывающей мимо сознания.

Ранее красноярский художник Василий Слонов анонсировал выпуск новых экспонатов для проекта «Ватники Апокалипсиса». Он представил ватные ласты и купальники.