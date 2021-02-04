О важности сбора макулатуры мы слышали, кажется с детства, но многие ли из нас знают, почему это настолько важно?

Несмотря на развитие цифровых технологий, за последние 20 лет мы стали потреблять на 26% больше бумаги (по данным Гринпис России). Каждый год для ее производства в мире вырубают более 100 миллионов деревьев: это примерно 20 га леса в минуту. Задумайтесь, с начала нулевых годов, жители только нашей страны буквально смыли в канализацию лес, площадью с Байкальский заповедник — это лишь за счет туалетной бумаги.

К счастью, бумагу можно производить и из вторичного сырья. Вся собранная макулатура делится на сорта и проходит тщательный цикл обработки.

Очистка сырья ведется без применения опасных реагентов. А отходы производства могут стать сырьем, например, для кирпичей и использоваться при строительстве жилых домов.

После обработки макулатура проходит процесс сушки при 120 С, что позволяет окончательно избавить её от бактерий.

Макулатура. Фото предоставлено фондом «Облака»

Начиная собирать хотя бы один из видов отходов, вы можете сократить их количество минимум в два раза. Сдавая макулатуру, вы делаете несколько добрых дел одновременно:

спасаете деревья от вырубки ( 100 кг макулатуры = 1 спасённое дерево);

100 кг макулатуры = 1 спасённое дерево); экономите электроэнергию;

уменьшаете выбросы вредных веществ в атмосферу.

Куда можно сдать макулатуру в нашем городе? В Барнауле существуют перерабатывающие компании, принимающие макулатуру у населения, но не все из них могут принимать небольшой объём. Небольшой объём, который легко можно собрать в своей квартире, можно сдавать в стационарные контейнеры или на экологических акциях.

С 1 по 7 февраля, благотворительный магазин Charity Market вместе с партнёрами запускает экологическую акцию «ВажноБумажно» — это сбор макулатуры (книги, журналы, тетрадки, коробки, картон, альбомные листы «запачканные» гуашью или акварелью, маркировка 21, 22, PAP).

Макулатура. Фото предоставлено фондом «Облака»

Куда можно принести макулатуру: 1. Благотворительные магазины CharityMarket (ул. Пролетарская, 56 и ул. Лазурная, 19) 2. Контейнер для приёма макулатуры около семейного центра «Краски», ул. А. Петрова, 362. 3. Fit Service, ул. Павловский тракт, 311г 4. Торговая сеть Подкова: ул. Аносова , 1а

1а ул. Покровская , 7 , 1 этаж

7 1 этаж ул. Попова , 9

9 ул. Северный Власихинский проезд , 67 5. Территориальное Общественное Самоуправление «Юбилейный» (ТОС Юбилейный) Ленинского района города Барнаула. ул. Островского, 50, офис 4, приём в вечернее время с 17:00 до 19:00.

Партнёры акции:

Вся собранная макулатура будет передана в компанию ВторСервис для дальнейшей переработки.

Все средства, вырученные от сдачи макулатуры, будут переданы на питание малышей в малоимущих семьях, подопечных БФ Облака.