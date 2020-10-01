О вероятном местонахождении Янтарной комнаты рассказал водолаз

Польский водолаз исследует затонувший в Балтийском море немецкий корабль и рассказал о находках на борту.

Жак Ширак в янтарной комнате в Москве

По мнению водолаза, на корабле может оказаться Янтарная комната, сообщает телеканал «Звезда».

Корабль «Карлсруэ» в 1945 году шел из Кенигсберга (нынешний Калининград) в Германию и затонул по пути — возле польского городка Устка.

«Если Германия хотела отправить Янтарную комнату через Балтийское море, то пароход „Карлсруэ“ был их последней возможностью», — подчеркнул водолаз.

Корабль был найден почти целым. На его борту обнаружили фарфор, военные машины, ящики с неизвестным пока содержимым и документ, в котором значилось, что корабль перевозил тысячу человек и 3,6 тонн «всевозможных материалов», пишет 360tv.ru.

Ранее сообщалось, что в польском поселении Мамерки, где находится комплекс немецких бункеров времен Второй мировой войны, найден потайной вход в тоннель, который не использовался с момента отступления нацистов из этих мест, пишет Lenta.ru.

Там могут находиться различные предметы и ценности, в том числе бесследно исчезнувшая Янтарная комната.

Балтийское море , Калиниград. gov39.ru

О шедевре

Янтарная комната, шедевр искусства XVIII века, исчезла в апреле 1945 года во время штурма Кенигсберга советскими войсками.

Ее искали как власти СССР, так и археологи-любители из различных стран, но поиски успехом не увенчались.

О ее возможном местонахождении циркулирует множество слухов: так, сообщалось, что Янтарная комната спрятана в тоннеле под замком в польском городе Пасленк и в пещерах под Дрезденом.

Воссозданная отечественными реставраторами Янтарная комната ныне доступна для посещения в Екатерининском дворце в Пушкине.