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Жизнь

О винных погребах Путина рассказал молдавский президент

Журнал Forbes рассказал о винных погребах в молдавском городе Криково, где имеет свою коллекцию президент РФ Владимир Путин.

Игорь Додон и Владимир Путин.
Игорь Додон и Владимир Путин.
kremlin.ru

О том, что российский лидер имеет там хранилище вин, рассказал лидер Молдавии Игорь Додон в 2017 году на встрече в Москве.

«Знаменитые производители вина „Крикова“ вернулись на российский рынок, и я привез вам подарок. У вас есть своя коллекция в „Крикова“ еще с 2002—2003 годов, несколько десятков бутылок из вашей личной коллекции я сегодня привез», — приводятся слова Додона на сайте президента России kremlin.ru. со встречи лидеров России и Молдовы.

О винодельне

Винодельня «Крикова» была основана в 1952 году и занимает 50 гектаров. На ней выпускается более 150 сортов вина.

На территории винодельни в том числе расположены пять дегустационных залов со старинными интерьерами и деревянной мебелью. Криковские винные погреба занимают второе место в мире по размерам, уступая только другому молдавскому комбинату «Милештий Мичь».

VIP-персоны

Помимо Путина, который посещал погреба в 2002 году, туда приезжали канцлер Германии Ангела Меркель и вице-президент США Джо Байден. Издание уточняет — каждый политик, который побывал на заводе, имеет право получить личную именную коллекцию с персональной табличкой.

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