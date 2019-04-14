О затонувшем «Титанике» и всплывших мифах о лайнере

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года произошло крушение пассажирского лайнера «Титаник». Трагедия вызвала общественный резонанс и породила большое количество слухов о корабле и событиях той катастрофы.

Как затонул «Титаник»

В ночь на 15 апреля 1912 года по пути из Великобритании в Америку огромный корабль натолкнулся на айсберг, получил серьёзные повреждения обшивки корпуса по правому борту и пошел ко дну. Спастись удалось далеко не всем: из 2208 погибли около 1400 человек.

Причиной затопления и многочисленных жертв во многом стало халатное отношение экипажа корабля и абсолютная неподготовленность самого «Титаника». Предупреждения проходящих мимо судов о ледовой опасности игнорировались — лайнер до последнего не сбавлял скорость. Уже после столкновения с айсбергом, во время экстренной эвакуации с корабля, шлюпок не хватало — их было всего 20.

Мифы о Титанике

Самый большой корабль

У «Титаника» были близнец — «Олимпик». До своего кораблекрушения лайнер не представлял никакого интереса общественности — был вторым. Он в точности повторял строение и оснащенность «Олимпика», за исключением некоторых исправленных недочетов.

Капитан Смит — герой

О последних часах жизни капитана «Титаника» Смита известно немногое, но его запомнили героем-спасателем, оставшемся погибать вместе со своим кораблем. В его честь возводили памятники и печатали открытки. И это вопреки тому, что он и его команда игнорировали предупреждения об айсбергах и не снизили скорость корабля даже после многочисленных сообщений о больших льдинах по курсу «Титаника». К тому же, капитан допустил, чтобы спасательные шлюпки, при их острой нехватки, спускались на воду полупустыми, пишет BBC.

Пассажирам третьего класса не давали эвакуироваться

Существует мнение, что пассажиров третьего класса не выпускали из трюма. И добраться до спасательных шлюпок у них не было возможности. Документальных подтверждений этому нет, но препятствия у пассажиров 3-го класса все же были.

В Америке существовали специальные директивы иммиграционного закона — по ним необходимо было препятствовать распространению вирусных инфекций. Именно поэтому мигранты находились отдельно от других путешествующих.

Среди пассажиров «Титаника» были армяне, китайцы, голландцы, итальянцы, русские, скандинавы, сирийцы и жители Британских островов — все они определялись в нижнюю палубу. Им запрещалось находиться на верхней палубе, для них отводились отдельные выходы.

Те самые отдельные палубы для третьего класса были открыты для эвакуации, но спасательных шлюпок на них не было. Многие из тех пассажиров, кто решился перебраться на верхнюю палубу, путались в лабиринтах и коридорах корабля.

Оркестр «Титаника» играл до конца

Популярная сцена из фильма «Титаник» 1997 года — последняя композиция оркестра идущего ко дну лайнера. Точного опровержения и подтверждения этому мифу нет. Но есть показания выживших. Из них следует, что музыканты действительно играли в ту ночь на палубе, во время эвакуации, поднимали дух пассажиров и членов экипажа, но что и до каких пор — неизвестно.

Был ли это церковный гимн «Ближе, Господь, к Тебе» или другая композиция, была ли эта песня исполнена последней — никто уже не узнает. Никто из исполнителей катастрофу не пережил.