Об идеальных дровах для шашлыка рассказал шеф-повар

Идеальные для жарки мяса дрова и уголь шф-повар Максим Трофимов назвал в беседе с NEWS.ru.

Дубовые и березовые дрова лучше всего подходят для шашлыков.

Такие дрова дают больше всего жара и дольше сохраняют стабильную температуру, указывает Lenta.ru.

А уголь должен быть крупным — в противном случае разжечь огонь будет сложнее. Причина — в мангал не будет поступать кислород.

Между тем россиян предупредили о крупном штрафе за разведение огня на даче. За разведение открытого огня на загородном участке россиянам грозит штраф до 50 тыс. рублей. Это когда костер стал причиной пожара и повредил имущество.

А за разведение костра нарушителя могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тыс. рублей. За повторное нарушение от 10 до 20 тысяч рублей.

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