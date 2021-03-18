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Жизнь

Об опасности магнитов на холодильниках рассказал эксперт

Перед покупкой сувенирного магнита на холодильник нужно учитывать его мощность — ведь некоторые магниты могут оказать негативное влияние на технику.

Записки на холодильнике.
Записки на холодильнике.
www.pure-t.ru

Опасность могут представлять неодим-железо-боровые магниты. Они обычно стального цвета.

«Если мы говорим про обычные магниты на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они уже могут оказать влияние на электронику», — объяснил Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики Юрий Михайловский.

Такие мощные магниты лучше не вешать на технику, особенно на системный блок компьютера. Внутри блока стоят жесткие диски, которые в том числе могут использовать принцип магнитной записи. Таким образом неодим-железо-боровые магниты могут повредить устройства.

Избегать близкого контакта с мощными магнитами стоит и людям, пишет News.ru. Это касается тех, у кого в организме есть какие-то материалы, которые могут взаимодействовать с магнитом — кардиостимуляторы, аппарат Илизарова и прочие.

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