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Жизнь

Обь у Барнаула может подняться до критического уровня уже в мае

Накануне в администрации Барнаула прошло заседание комиссии по пропуску паводковых вод.

Причалили под Новым мостом.
Причалили под Новым мостом.
Алексей Шестериков

Замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер доложил — в высокогорьях лежит снег.

В некоторых районах его запасы доходят до 140% от нормы.

В Барнауле ожидается поднятие уровня воды в Оби до 540–580 сантиметров в течение третьей декады мая, сообщает barnaul.press.

Уровень

По состоянию на 10 мая уровень воды в Оби около Барнаула составляет 360 сантиметров над нулем водомерного поста по данным ЦГМС. По сравнению с 9 мая уровень воды вырос на 13 см.

Критический уровень воды в реке Обь около Барнаула составляет 540 см.

Максимальный уровень 603 сантиметров зафиксирован 5 мая 2015 года.

Весной высокий уровень Оби в обусловлен половодьем, а в летние месяцы преимущественно дождями в верховьях и таянием ледников в горах, которые подпитывают притоки

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