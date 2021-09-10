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Жизнь

Об удивительной пользе сваренных вкрутую яиц рассказали исследователи

Сваренные вкрутую яйца очень полезны, уверены ученые из департамента министерства сельского хозяйства США, пишет eatthis.com.

Яйца.
Яйца.
СС0

Вареные яйца являются одним из самых богатых источников холина (витамин В4), который имеет множество полезных свойств — от синтеза ДНК и регулирования экспрессии генов до помощи в производстве нейромедиатора, известного как ацетилхолин. Он необходим для настроения, памяти, мышечного контроля. Холин также способствует выведению из организма вредного холестерина ЛПНП.

В среднем взрослому мужчине требуется около 402 миллиграммов холина в день, а женщинам — около 278 миллиграммов.

Одно большое сваренное вкрутую яйцо содержит 147 миллиграммов холина, что делает его вторым по богатству источником этого питательного вещества после говяжьей печени, пишет «Росбалт».

Также яйца являются хорошим источником витаминов для человека, включая A, D, E, K и несколько витаминов группы B.

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