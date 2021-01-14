Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 января -24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Об ужасном будущем планеты предупредили ученые

Ведущие ученые предупреждают об ужасном будущем планеты, поскольку политические лидеры недооценивают экологические угрозы, сообщает CNN.

Земля. Вид из космоса.
Земля. Вид из космоса.
открытые источники (CC0)

Группа из 17 ведущих ученых предупредила, что будущее планеты «более ужасно и опасно, чем обычно считается».

Ссылаясь на около 150 исследований, описывающих изменения окружающей среды в мире, эксперты предупреждают — мировые лидеры нуждаются в «холодном душе», когда речь заходит о состоянии планеты, заявляя, что условия окружающей среды «гораздо опаснее, чем в настоящее время думают», пишет bfm.ru.

По словам авторов доклада, временные задержки между ухудшением состояния окружающей среды и его социально-экономическими последствиями означают, что люди не осознают серьезность и срочность проблемы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость