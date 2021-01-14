Об ужасном будущем планеты предупредили ученые

Группа из 17 ведущих ученых предупредила, что будущее планеты «более ужасно и опасно, чем обычно считается».

Ссылаясь на около 150 исследований, описывающих изменения окружающей среды в мире, эксперты предупреждают — мировые лидеры нуждаются в «холодном душе», когда речь заходит о состоянии планеты, заявляя, что условия окружающей среды «гораздо опаснее, чем в настоящее время думают», пишет bfm.ru.

По словам авторов доклада, временные задержки между ухудшением состояния окружающей среды и его социально-экономическими последствиями означают, что люди не осознают серьезность и срочность проблемы.