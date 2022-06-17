Обь впадает в Иртыш. Тест: что вы знаете о могучей сибирской реке

Об озерах мы говорили, о реках в общем — тоже. Самое время посмотреть на Обь. Пройдите тест altapress.ru и, возможно, у вас появится тема для разговора на теплоходе «Москва-207». Узнать же больше о барнаульской воде вы сможете в нашем спецпроекте «В стакан и обратно» на следующей неделе.