17 июня
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Жизнь

Обь впадает в Иртыш. Тест: что вы знаете о могучей сибирской реке

Об озерах мы говорили, о реках в общем — тоже. Самое время посмотреть на Обь. Пройдите тест altapress.ru и, возможно, у вас появится тема для разговора на теплоходе «Москва-207». Узнать же больше о барнаульской воде вы сможете в нашем спецпроекте «В стакан и обратно» на следующей неделе.

Тест.
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